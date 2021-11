Le chef du club dit qu’un homme de Man Utd a supplié d’être transféré avant l’affichage transformateur d’un jour à l’extérieur

L’attaquant de Manchester United, Edinson Cavani, a personnellement téléphoné à Juan Roman Riquelme de Boca Juniors pour demander un transfert la saison dernière, selon l’ancienne star argentine.

Cavani, 34 ans, essayait de trouver un moyen de sortir à Old Trafford en raison d’un manque d’action en équipe première sous Ole Gunnar Solskjaer. On pensait que l’attaquant vétéran cherchait à retourner en Amérique du Sud avec Boca. C’était juste six mois après que Cavani ait rejoint United pour un transfert gratuit.

Mais l’attaquant avait du mal à entrer dans les plans de la première équipe de Solskjaer et il a maintenant été confirmé qu’il cherchait une issue de secours.

Cavani a appelé le vice-président de Boca Juniors Riquelme pour tenter de forcer un mouvement. Et ce n’est que le match de novembre contre Southampton qui a changé la dynamique à Old Trafford.

Riquelme a dit TNT Sports via AS : « En janvier, Cavani m’a appelé pour me dire qu’il voulait venir car il jouait peu là-bas.

«Je lui parle depuis longtemps et il m’a appelé en janvier pour venir parce qu’il ne jouait pas là-bas.

«Je me souviens que nous avons parlé un jour et le lendemain, il est entré et a marqué deux buts dans les dernières minutes. Il a fait une belle rentrée.

« A partir de là, il a commencé à marquer des buts dans tous les matchs. »

En effet, Cavani a remplacé Mason Greenwood à la mi-temps contre Southampton et a aidé Bruno Fernades avant de marquer dûment avec deux têtes alors que United est revenu de 2-0 pour gagner 3-2.

Cela a allumé le papier bleu pour Cavani à Old Trafford et le patron de l’équipe nationale d’Uruguay, Oscar Tabarez, a obtenu son souhait de vouloir que Cavani reste à Manchester.

Cavani a terminé la saison avec 17 buts et a finalement signé une nouvelle prolongation de contrat de 12 mois.

L’attaquant devrait cependant partir à la fin de la saison avec l’équipe brésilienne de Palmeiras et Barcelone et le Real Madrid ont compris qu’ils seraient intéressés.

Solskjaer insiste cependant sur le fait que Cavani a beaucoup à offrir. Après la victoire aux Spurs, il a déclaré : « Nous avons de l’expérience avec Cristiano et Edinson.

« Je suis ici depuis plus ou moins trois ans maintenant en tant que manager. Et la performance d’entraînement d’Edinson Cavani d’Edinson Cavani est probablement la meilleure performance jamais réalisée ici.

« Les vieillards menaient par le front. Ils ont bien joué ensemble et ont beaucoup de respect l’un pour l’autre.

«Nous avons des tas de joueurs talentueux à apprendre de ces deux-là. Et ils doivent apprendre le plus vite possible.

« Le rythme de travail qu’ils ont mis et la qualité étaient sans égal. Ils jouent pour le club, quoi qu’il arrive.

Cavani coup

Toutefois. Le journaliste uruguayen Rodrigo Romano a révélé que l’attaquant était incertain face à Man City car il souffre d’une blessure au tendon.

On pense que Cavani s’est blessé à la fin de la victoire 3-0 contre Tottenham.

L’attaquant a commencé le match nul 2-2 avec l’Atalanta sur le banc. Il est arrivé à 20 minutes du match nul, mais reste un doute face à City.

Cavani n’est pas en pleine forme et « ne s’entraîne pas normalement », selon Romano.

