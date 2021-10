Le chef du club envoie à Man Utd et à Chelsea un nouvel avertissement sur l’objectif principal de l’été

Les poids lourds de la Premier League Man Utd et Chelsea ont été avertis de Jules Kounde par le président de Séville, Jose Castro.

Kounde est devenu l’un des meilleurs défenseurs centraux de la Liga au cours des dernières saisons. Il est également international à part entière, ayant représenté les Blues à cinq reprises.

Le joueur est mature et mobile, ce qui lui permet de lire le jeu efficacement et d’étouffer les attaques de l’opposition. Il n’est pas surprenant que certaines des plus grandes équipes européennes se disputent sa signature.

Chelsea a tenté de le faire atterrir pendant l’été mais n’a pas pu conclure d’accord sur la ligne. Ils ont soumis une offre importante qui était inférieure à la clause libératoire de 80 millions d’euros de Koundé.

Man Utd a regardé Kounde vers le début de l’année avant de se tourner vers Raphael Varane. Ils ont récemment ravivé leur intérêt en tant que manager, Ole Gunnar Solskjaer n’est pas impressionné par Victor Lindelof, Eric Bailly et Phil Jones.

Le contrat de Koundé expire en juin 2024, ce qui signifie que Séville n’est pas pressé de vendre. Cependant, une guerre d’enchères devrait commencer l’été prochain alors que Chelsea et Man Utd se disputent ses services.

Lors d’une interview avec le point de vente espagnol AS, Castro a été interrogé sur les finances de Séville et s’ils devraient vendre des joueurs l’année prochaine.

Il a déclaré (via 90Min): « Dire que le club est ruiné est ridicule. La saison dernière, nous avions un surplus, après une saison sans abonnement ni vente de billets.

« Oui, les pertes auraient été résolues en vendant Kounde, mais nous avons montré que nous sommes financièrement puissants en n’acceptant pas 50 millions d’euros. Dire que le club est ruiné, ce n’est pas prendre soin du club.

Il semble que l’une ou l’autre des équipes de Premier League devra payer une prime pour Kounde en 2022. La star continuera d’être surveillée jusque-là.

Pundit fait une comparaison entre Man Utd et Liverpool

Le spécialiste de talkSPORT Darren Ambrose a rendu son verdict sur qui est le meilleur – Joel Matip de Liverpool ou le capitaine de United Harry Maguire.

Il a déclaré: «Je pense que je vais devoir dire Matip. Juste en voyant comment Liverpool se défend, écoutez Virgil van Dijk en est la principale raison, nous l’avons vu lorsqu’il était hors de l’équipe la saison dernière.

L’expert estime que son choix est en grande partie dû à l’impact de van Dijk sur son coéquipier. « Je pense que c’est probablement aussi à cause de Van Dijk que je choisis Matip », a ajouté Ambrose.

« S’il était avec [Davinson] Sanchez ou quelqu’un comme ça ou même s’il était à côté de Maguire, il n’aurait probablement pas l’air aussi bien ou aussi confortable que lui.

«Je pense qu’étant donné qu’il est avec Virgil van Dijk, il a l’air très assuré, un joueur formidable.

« Il a marqué un bon but, Maguire. Il a fait l’objet de nombreuses critiques et il semble s’en sortir à chaque fois, pour l’Angleterre et pour Manchester United.

« Je pense juste que Matip a cet avantage supplémentaire. »

