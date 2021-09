Le chef du club ne peut pas secouer le “regret” après avoir doublé l’échec du plan d’Arsenal

in

Le directeur de la Roma, Tiago Pinto, a déclaré que l’échec du raid de transfert de son club pour le milieu de terrain d’Arsenal Granit Xhaka constitue la principale base de ses regrets estivaux.

L’équipe de Serie A a profité d’une fenêtre estivale réussie pour aider Jose Mourinho lors de sa première saison en tant que manager. L’attaquant de Chelsea L’arrivée de Tammy Abraham a prouvé le point culminant. En effet, l’Anglais cherchera à remettre sa carrière sur les rails après avoir chuté dans la hiérarchie à Stamford Bridge.

Pendant ce temps, l’ancien gardien des Wolves Rui Patricio s’est engagé dans le nouveau régime du Stadio Olimpico.

Cependant, Mourinho voulait que l’international suisse Xhaka complète un triple swoop de la Premier League.

L’accord semblait proche à un moment donné, avant le patron d’Arsenal Mikel Arteta a révélé qu’il resterait. En effet, il a ensuite signé une prolongation de contrat d’un an jusqu’en 2024 avec l’option d’une année supplémentaire.

En réfléchissant à la fenêtre de transfert de son équipe, Pinto a admis qu’il voulait Xhaka dans l’équipe de Mourinho.

Il a déclaré aux journalistes (via Gianluca di Marzio): “Le marché est fermé et aujourd’hui je m’amuse, car nous avons acheté tellement de joueurs mais tout le monde me pose des questions sur le milieu de terrain.

« Tout le monde sait que nous étions après Xhaka, il voulait venir à Rome, mais Arsenal ne l’a pas libéré.

“C’est mon regret pour ce marché des transferts.”

Bien que Xhaka ait décidé de rester à Arsenal, il n’a pas connu un bon début de saison.

Arsenal a perdu ses trois premiers matches de Premier League, ne marquant aucun but et en concédant neuf.

Xhaka a également reçu un carton rouge direct dans le Défaite 5-0 contre Manchester City.

Xhaka frustré par un carton rouge

Cependant, il a contesté la décision samedi dernier.

Xhaka a déclaré : « Après un tel faux départ, vous êtes critiqué. C’est normal et cela en fait partie. Chaque joueur doit l’accepter.

« A propos du carton rouge : brutalement surprenant ! A propos de la Premier League, on parle souvent de dureté anglaise.

« J’ai frappé la balle à 100 % et j’ai eu un rouge. Les photos n’ont pas été vérifiées par le VAR. J’ai vu des tacles plus durs qui n’ont même pas été évalués comme une faute.

Qui a remporté le mercato ? Aston Villa? Homme Utd? Daniel Lévy ?…