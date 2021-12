Le chef du comté de Long Island explique pourquoi il n’appliquera pas le mandat de masque: « Pas nécessaire »

Un nouveau cadre du comté de Long Island a déclaré lundi à « Tucker Carlson Tonight » que le nouvel ordre du gouverneur de New York Kathy Hochul obligeant les civils à fournir la preuve qu’ils ont été vaccinés ou qu’ils portent un masque est à la fois inutile et mal avisé, et qu’il n’appliquera pas ce.

Hochul, qui en tant que lieutenant-gouverneur d’Andrew Cuomo a pris la relève lorsque le démocrate en disgrâce a quitté ses fonctions plus tôt cette année, a annoncé le mandat, effectif cette semaine, qui s’accompagne d’amendes élevées et d’autres sanctions.

Hochul, 63 ans, ancienne membre du Congrès démocrate de Buffalo, a semblé critiquer les habitants de New York pour ne pas avoir choisi d’obtenir le jab initial ou ses injections de rappel assez rapidement :

« Si les gens se faisaient vacciner et recevaient les rappels, je n’aurais pas à mettre en place un mandat de masque. C’est une option masque ou vaccin. Vous avez un maximum de flexibilité. Je vais dans un gymnase et porte mon masque », a-t-elle déclaré en annonçant le ordre.

Bruce Blakeman, élu exécutif du comté de Nassau – élu en novembre dernier pour succéder à la démocrate Laura Curran – a déclaré à l’animateur de Fox News Tucker Carlson que son analyse du comté qu’il sera chargé de diriger est suffisamment solide pour qu’un tel mandat soit inutile :

Le lieutenant-gouverneur de l’époque à New York, Kathy Hochul, donne une conférence de presse au Capitole de l’État le mercredi 11 août 2021 à Albany, NY (Hans Pennink,/AP Photo)

« Le comté de Nassau a une population de 1,5 million d’habitants. Plus de 90 % de notre population adulte est vaccinée. Il n’y a pas de crise dans nos hôpitaux. Nous avons une grande capacité de lits d’hôpital. Nous avons beaucoup de capacité dans nos unités de soins intensifs. Je vais ‘ t appliquer le mandat de masque parce que ce n’est pas nécessaire », a-t-il déclaré.

« Nous ne sommes pas en crise dans le comté de Nassau. Les gens veulent revenir à la normale. »

Blakeman a déclaré que Hochul peint l’Empire State avec un pinceau trop large et réagit probablement à une « crise hospitalière » régionale dans sa ville natale, à près de 500 miles de son comté.

« [Buffalo] est plus proche de Cleveland, Ohio que de Long Island – parce qu’ils avaient un problème là-bas, tout l’État doit avoir un mandat de masque. Ce n’est pas jeter un regard mesuré sur les choses et se rendre compte que c’est un grand État. »

Blakeman a averti qu’un tel mandat pourrait également entraver les jours de fermeture de la saison de Noël, lorsque les magasins recherchent la dernière bosse fiscale majeure à court terme – ainsi que nuire à l’enfance des enfants de Long Island.

« Je ne veux rien faire qui interromprait notre capacité à amener les gens à faire du shopping et à aller au restaurant et en ce qui concerne nos enfants, le mandat de masque pour les enfants d’âge scolaire que je pense est mauvais. Nous volons leur enfance. Je a demandé au gouverneur d’autoriser le contrôle local pour les conseils scolaires locaux afin de déterminer si les masques sont nécessaires », a-t-il déclaré.

L’ancien gouverneur de New York Andrew Cuomo puis le lieutenant. La gouverneure Kathy Hochul lors d’une réunion du cabinet au Capitole à Albany, NY (AP Photo/Mike Groll, File)

Une porte-parole de Curran, qui quitte ses fonctions le 31 décembre, a déclaré au New York Post qu’elle « continuerait à répondre aux plaintes » jusqu’à l’arrivée de Blakeman.