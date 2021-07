Le chef du Congrès de Manipur démissionne au milieu de luttes intestines ancien ministre de l’Union à Imphal pour résoudre la crise

Le chef du Parti du Congrès du Manipur Pradesh (MPCC), Govindas Konthoujam, a envoyé sa démission à la présidente par intérim du parti, Sonia Gandhi.

Un an avant les scrutins de l’Assemblée, le Congrès du Manipur peine à nouveau à garder ses dirigeants unis et à mener une lutte unie contre le BJP. Il y a deux jours, le chef du Parti du Congrès du Manipur Pradesh (MPCC), Govindas Konthoujam, a envoyé sa démission à la présidente par intérim du parti, Sonia Gandhi. Le développement a été confirmé par K Meghachandra, porte-parole du parti.

Il y a eu des rumeurs selon lesquelles Konthoujam pourrait rejoindre le BJP. En outre, selon des informations non confirmées, environ 8 députés du Congrès pourraient également passer au BJP.

Cependant, l’affirmation a été réfutée par Meghachandra qui l’a qualifiée de sans fondement. Il a déclaré que bien que Govindas ait démissionné pour des raisons personnelles, la question des députés du Congrès quittant le parti ne se pose pas.

Pendant ce temps, Bhakta Charan Das, ancien ministre des syndicats et responsable du Comité du Congrès de l’Inde à Manipur, est arrivé hier à Imphal pour une visite de trois jours. On lui a confié la tâche de mettre de l’ordre dans la maison et de renforcer le parti.

Das tiendra des réunions avec plusieurs hauts dirigeants du parti et des responsables. Il établira également un plan pour les élections législatives de l’année prochaine et rencontrera également des candidats potentiels.

La visite de Das intervient quatre jours avant le verdict de la Cour suprême dans l’affaire de récusation de 12 députés dans l’affaire liée à l’affaire du « bureau de profit ». Le CS devrait rendre son jugement le 26 juillet.

Le Congrès a approché le SC pour demander la disqualification des 12 députés du BJP pour avoir occupé le poste de secrétaire parlementaire.

La Haute Cour de Manipur avait déjà déclaré la loi de 2021 sur le secrétaire parlementaire du Manipur (nomination, salaire et indemnités et dispositions diverses) et la loi de 2018 sur le Parlementaire de Manipur (nomination, salaire et indemnités et dispositions diverses) invalides et inconstitutionnelles, ouvrant la voie à la disqualification des députés. Cependant, la Commission électorale avait estimé que puisque les députés occupaient le poste lorsque ces lois étaient en vigueur, ils ne devraient pas être disqualifiés.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.