Le chef du Congrès de Telangana, Revanth Anumula, se pose dans la soupe à cause d’une remarque contre Shashi Tharoor; présente des excuses

Une remarque répréhensible contre le député du Congrès Shashi Tharoor par le chef du Congrès de Telangana, Revanth Anumula Reddy, a déclenché une réaction de la part des hauts dirigeants du parti, obligeant ces derniers à retirer leurs commentaires et à présenter des excuses. Comme l’ont rapporté divers médias, Revanth Anumula avait qualifié Tharoor de « âne » et souhaitait qu’il soit bientôt expulsé du parti.

Le député du Congrès Manish Tewari et le chef du parti Rajeev Arora ont exprimé publiquement leur mécontentement sur Twitter et lui ont demandé de retirer leurs commentaires.

« Cher M. Revanth Anumula. Le Dr Shashi Tharoor est un collègue estimé à vous et à moi. Il aurait été préférable que vous lui parliez si vous aviez des doutes au sujet d’une prétendue déclaration de sa part. Grace & Propriety vous demande de retirer vos paroles », a déclaré Tewari.

Cher Monsieur @revanth_anumula Le Dr @ShashiTharoor est un de vos précieux collègues et le mien. Il aurait été préférable que vous lui ayez parlé si vous aviez des doutes sur une prétendue déclaration de sa part. Grace & Propriety vous demande de retirer vos paroles. https://t.co/AL0GOdOusd – Manish Tewari (@ManishTewari) 16 septembre 2021

Arora a également condamné les propos.

« Je condamne les remarques désobligeantes de Shri Revanth Reddy, président du PCC, Telangana, à l’encontre du président de l’AIPC et député de haut rang du Congrès, Shashi Tharoor, comme cela a été rapporté par une section de la presse. Il devrait publier une déclaration retirant ses propos », a-t-il déclaré.

Je condamne les remarques désobligeantes de Shri Revanth Reddy, président du PCC, Telangana, à l’encontre du président de l’AIPC et député principal du congrès @ShashiTharoor, comme rapporté par une section de la presse. Il devrait publier une déclaration retirant ses remarques. @INCIndia @ProfCong @SalmanSoz @drjgeetareddy @szarita pic.twitter.com/YVLL9Qgy6c – RAJIV ARORA (@rajivarorajpr) 16 septembre 2021

Après le contrecoup, Reddy a déclaré qu’il avait appelé Tharoor et s’était excusé pour ses remarques. “J’ai parlé à Shri Shashi Tharoor ji pour lui dire que je retire mes propos et réitère que je tiens mon collègue en plus haute estime”, a-t-il déclaré.

J’ai parlé à shri @ShashiTharoor ji pour lui faire savoir que je retire par la présente mes remarques et réitère que je tiens mon collègue senior en très haute estime. Je regrette le mal qui lui a été causé par mes paroles. Nous partageons notre foi dans les valeurs et les politiques du Parti du Congrès. – Revanth Reddy (@revanth_anumula) 16 septembre 2021

Tharoor a également répondu positivement et a déclaré qu’il était heureux de laisser l’épisode derrière lui.

“J’ai reçu un appel aimable de Revanth Anumula pour m’excuser pour ce qui a été dit. J’accepte son expression de regret et suis heureux de mettre ce malheureux épisode derrière nous. Nous devons travailler ensemble pour renforcer le Congrès à Telengana et dans tout le pays », a déclaré Tharoor.

J’ai reçu un appel aimable de @revanth_anumula pour m’excuser pour ce qui a été dit. J’accepte son expression de regret et suis heureux de mettre ce malheureux épisode derrière nous. Nous devons travailler ensemble pour renforcer @INCIndia à Telengana et à travers le pays. https://t.co/pwIRmxpipn – Shashi Tharoor (@ShashiTharoor) 16 septembre 2021

Revanth Reddy était en colère contre Tharoor alors que le député de Thiruvananthapuram avait félicité le ministre des TI de l’opposition Telangana Rashtra Samithi, KT Rama Rao.

