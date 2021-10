Le chef du conseil scolaire national derrière une lettre exhortant à l’intervention de la Fed a également été nommé au conseil d’administration du département d’éducation

Le président de la National School Board Association qui, ces dernières semaines, a exhorté avec succès le président Biden à demander aux forces de l’ordre fédérales d’enquêter sur les incidents de parents francs lors des réunions du conseil scolaire, car le terrorisme domestique potentiel a également été nommé par l’administration Biden pour siéger à un conseil consultatif du ministère de l’Éducation.

Le 13 octobre, le secrétaire à l’Éducation, Miguel Cardona, a nommé la présidente de l’association Viola Garcia au Conseil d’administration de l’évaluation nationale, qui développe les tests utilisés pour suivre les résultats des élèves à travers le pays, selon le Washington Free Beacon.

La nomination fait suite à une lettre du 29 septembre co-écrite par Biden dans laquelle elle suggère que les agences fédérales, y compris le FBI, travaillent dans le cadre du Patriot Act lié au 11 septembre qui se concentre sur le terrorisme domestique.

La semaine dernière, l’association s’est excusée auprès des membres pour la lettre.

Lundi, l’Ohio School Board Association a retiré son adhésion à la NSBA, affirmant que la goutte d’eau finale était un « résultat direct » de la lettre envoyée à Biden.

« Nous regrettons et nous nous excusons pour la lettre », a déclaré l’association. « Il n’y avait aucune justification pour certains des termes inclus dans la lettre. Nous aurions dû avoir un meilleur processus en place pour permettre la consultation sur une communication de cette importance. Nous nous excusons également pour la tension et le stress que cette situation vous a causé, à vous et à vos organisations. »

Le ministère de la Justice a formé le 4 octobre un groupe de travail composé de ses divisions de la sécurité nationale et des droits civiques et du FBI.

Le procureur général a déclaré la semaine dernière que de telles questions ne sont pas considérées comme du terrorisme domestique, car des parents de tout le pays s’expriment lors de forums publics sur le programme de leurs enfants, en particulier sur la théorie critique de la race et les questions LGBTQ.

La nomination de Garcia au conseil d’administration pourrait soulever des questions quant à savoir si elle était liée à son travail de plaidoyer auprès de la National School Board Association. Les e-mails rapportés par le Washington Free Beacon montrent que Garcia s’est coordonné avec la Maison Blanche et le Département de l’éducation de Biden dans les semaines qui ont précédé la publication de la lettre controversée.

«Ce sont des moments troublants. La NSBA est engagée avec la Maison Blanche et le ministère de l’Éducation sur ces questions et d’autres liées à la pandémie depuis plusieurs semaines maintenant », a écrit Garcia dans un e-mail du 2 octobre obtenu par le groupe Parents Defending Education.

