Le chef du DHS, Alejandro Mayorkas, repousse les allégations d’abus de migrants haïtiens .

Le secrétaire à la Sécurité intérieure (DHS), Alejandro Mayorkas, a démenti lundi que des agents de la patrouille frontalière aient utilisé des fouets pour empêcher les migrants haïtiens de traverser le Rio Grande pour atteindre un campement installé sous un pont du Texas où des milliers d’autres migrants se sont rassemblés.

Des photos et des vidéos publiées dimanche semblaient montrer des agents de la patrouille frontalière à cheval utilisant des fouets ou des lariats, ainsi que leurs chevaux, dans le but de maintenir les migrants du côté mexicain du fleuve. Un article paru dans le journal El Paso Times a décrit un agent qui “a balancé son fouet de manière menaçante, chargeant son cheval vers les hommes dans la rivière”.

Cependant, Mayorkas et le chef de la patrouille frontalière Raul Ortiz ont déclaré aux journalistes à Del Rio, au Texas, lundi, qu’ils ne voyaient rien de manifestement mal à la façon dont les agents ont agi sur la base des visionnages initiaux des images et des séquences. Mayorkas a expliqué que les agents utilisent de longues rênes – et non des fouets – pour contrôler leurs chevaux, tandis qu’Ortiz a cité la difficulté de distinguer les migrants des passeurs alors que les gens se déplacent près de la rivière.

Des agents de la patrouille frontalière empêchent des migrants haïtiens d’entrer dans un campement près du pont international Acuna Del Rio à Del Rio, Texas, le 19 septembre 2021.Photo de PAUL RATJE/. via .

Ortiz a ajouté qu’il enquêterait sur les actions des agents pour s’assurer que rien “d’inacceptable” n’a eu lieu. Mais à ce moment-là, les images avaient provoqué l’indignation des législateurs démocrates de gauche.

“Peu importe qu’un démocrate ou un républicain soit président, notre système d’immigration est conçu pour la cruauté et la déshumanisation des immigrants”, a tweeté la représentante Alexandria Ocasio-Cortez (D-NY). « L’immigration ne devrait pas être un crime, et sa criminalisation est une invention relativement récente. C’est une tache sur notre pays.

“C’est tellement malade et @CBP continuera à commettre des violations des droits de l’homme si nous ne l’arrêtons pas maintenant”, a déclaré la représentante Rashida Tlaib (D-Mich.). « Casser un fouet sur les Haïtiens fuyant les difficultés vous montre que ce système ne peut tout simplement pas être réformé. »

« Utilisation de fouets contre les réfugiés ? Inquiétant et inacceptable », a ajouté le sénateur Jeff Merkley (D-Ore.). « Cela doit cesser immédiatement. »

Le secrétaire à la Sécurité intérieure, Alejandro Mayorkas, a nié que les agents utilisaient des fouets contre des migrants malgré les allégations.AP Photo/Jose Luis Magana

À la Maison Blanche, l’attachée de presse Jen Psaki a décrit les images comme “horribles à regarder” lors d’un interrogatoire du journaliste de NPR Yamiche Alcindor avant d’admettre que “je dois juste obtenir plus d’informations à ce sujet”.

Alcindor a ensuite demandé : « Est-ce la position du président ou celle de la Maison Blanche selon laquelle quels que soient ces agents frontaliers, utilisant ce qui semble être des fouets contre les migrants, ils seraient licenciés ou du moins ne pourraient plus jamais le faire ?

“Bien sûr, ils ne devraient plus jamais pouvoir le faire”, a convenu Psaki. « Je ne sais pas quelles seraient les circonstances. C’est évidemment horrible, les images.

“Je n’ai pas plus d’informations à ce sujet, alors laissez-moi m’aventurer à le faire -“, a commencé l’attaché de presse avant qu’un autre journaliste ne demande: “Mais pourquoi ne dites-vous pas” viré “?”

Dimanche, les États-Unis ont commencé à rassembler des migrants sous le pont et à les ramener en Haïti. Les autorités ont déclaré lundi que plus de 6 000 personnes avaient été retirées du campement.

« Nous atteignons nos objectifs ; nous y arrivons et nous arrivons à un point où nous pouvons gérer la population ici », a déclaré Ortiz, qui a imputé la montée rapide aux passeurs qui propagent la désinformation. “Nous le voyons déjà diminuer rapidement, et nous continuerons de le voir au cours des prochains jours.”

Le chef de la patrouille frontalière Raul Ortiz a affirmé que les agents n’avaient rien fait d’inapproprié.AP Photo/Eric Gay Mayorkas a déclaré que les prétendus fouets étaient en fait de longues rênes utilisées pour contrôler les chevaux.Photo de PAUL RATJE/. via .

Mayorkas a déclaré que 600 employés de la sécurité intérieure, y compris des garde-côtes, avaient été emmenés à Del Rio, une ville d’environ 35 000 habitants à environ 145 miles à l’ouest de San Antonio. Il a ajouté qu’il avait demandé l’aide du ministère de la Défense dans ce qui pourrait être l’une des expulsions les plus rapides et à grande échelle de migrants et de réfugiés des États-Unis depuis des décennies.

Le chef du DHS a également déclaré que les États-Unis augmenteraient le rythme et la capacité des vols vers Haïti et d’autres pays de l’hémisphère. L’Associated Press a rapporté, citant un responsable américain, que les États-Unis prévoyaient de commencer mercredi sept vols d’expulsion par jour, quatre vers Port-au-Prince et trois vers Cap-Haïtien. Les vols continueront de partir de San Antonio, mais les autorités peuvent également ajouter des départs d’El Paso.

Avec des fils de poste