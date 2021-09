Le chef du DHS, Mayorkas, signale son soutien aux passages illégaux des frontières 10z viral

Publicité

AVIS: Cet article contient des commentaires qui reflètent l’opinion de l’auteur

Le secrétaire du Département de la sécurité intérieure, Alejandro Mayorkas, a semblé suggérer dimanche que l’administration Biden considère l’immigration illégale sous un jour favorable.

Dans une interview avec Chris Wallace, animateur de « Fox News Sunday », Mayorkas a discuté de ce que Wallace considérait comme une « inondation » de migrants entrant illégalement aux États-Unis au cours des derniers mois, ainsi que de la crise la plus récente près de Del Rio, Texas, impliquant des milliers de migrants, dont la plupart sont originaires d’Haïti.

Initialement, Mayorkas a affirmé que l’immigration illégale était un problème qui tourmentait les présidents et les administrations des deux parties, mais Wallace a répliqué en notant que la situation le long de la frontière sud-ouest est devenue de plus en plus instable depuis que le président Biden est entré en fonction et a inversé la majeure partie de la frontière de son prédécesseur. initiatives d’application de la loi.

“Les procédures d’éloignement, y compris les affaires d’asile, peuvent durer de six mois à plusieurs années, et 44%, selon le ministère de la Justice, 44% de ceux qui sont libérés en détention – de détention – manquent leurs audiences du tribunal”, a noté Wallace. avant de faire griller à Mayorkas ce qui va arriver aux migrants qui sont entrés illégalement aux États-Unis et ont été libérés après avoir reçu des dates d’audience.

Mayorkas dit que l’administration Biden s’oppose au mur parce que les personnes qui traversent illégalement sont “l’une de nos traditions les plus fières” pic.twitter.com/d5C7tjhnkH – Juif déplorable (@TrumpJew2) 26 septembre 2021

« En réalité, beaucoup de ces milliers de personnes ne finiront-elles pas par s’installer ici aux États-Unis, certaines d’entre elles de manière permanente ? » Il a demandé.

“Chris, nous avons mis en place des directives d’application qui prévoient que les personnes qui ont récemment franchi la frontière qui ne se présentent pas à leurs audiences sont des priorités d’application et seront renvoyées”, a répondu Mayorkas.

Wallace a déclaré qu’il était au courant des règles et du processus, mais a avancé, demandant à Mayorkas d’expliquer comment cela fonctionnait lorsque les étrangers illégaux libérés dans le pays ont tout simplement disparu.

“C’est notre intention de les supprimer, c’est ce que sont nos politiques, et nous déployons nos ressources d’application selon certaines priorités pour assurer la sûreté et la sécurité du peuple américain”, a déclaré Mayorkas.

«Mais monsieur, il y a plus de 11 millions de personnes dans ce pays illégalement. De toute évidence, malgré tous vos efforts, des millions de personnes se retrouvent dans ce pays et ne disparaissent pas – tout simplement », a souligné Wallace en réponse.

Wallace a poursuivi en mentionnant ce qui s’était récemment passé près de Del Rio, notant que bon nombre de ces migrants avaient été libérés aux États-Unis et demandant si ce processus avait “créé un aimant” qui attirerait encore plus d’immigrants illégaux.

“Ne leur avez-vous pas donné une raison de croire qu’il y a une chance raisonnable s’ils viennent dans ce pays, ils finiront par être libérés dans le pays et auront des mois ou peut-être des années pour rester ici?” demanda Wallace.

Mayorkas a de nouveau repoussé, affirmant – à juste titre – qu’il y a eu des afflux de migrants dans un passé récent. Mais Wallace a persisté.

«C’est devenu pire. Les statistiques de votre propre département montrent que le flot de personnes venant illégalement de l’autre côté de la frontière s’est aggravé sous l’administration Biden », a souligné l’animateur de Fox News.

“Vous dites que 30 000 personnes ont traversé ce barrage jusqu’à Del Rio au cours des 17 derniers jours. Question : Pourquoi ne les avez-vous pas arrêtés ? » Wallace appuya plus loin.

« Nous les rencontrons à la frontière. C’est là que nous les rencontrons, Chris », a répondu Mayorkas.

« Pourquoi ne les avez-vous pas empêchés d’entrer dans le pays ? » Wallace a encore demandé.

“Nous l’avons fait”, a déclaré le chef du DHS. «Nous les avons rencontrés, ils se sont rassemblés – ils se sont rassemblés dans ce seul endroit à Del Rio, au Texas, et nous avons appliqué les lois. Nous avons appliqué la loi sur la santé publique sous l’autorité du CDC, et nous avons appliqué l’immigration – »

Wallace a continué à appuyer, cependant.

« Ma question est pourquoi les avez-vous autorisés à entrer dans le pays en premier lieu ? Pourquoi n’avez-vous pas construit, pardonnez-moi, un mur ou une clôture pour les empêcher de marcher – le flot de gens qui traverse le barrage, ça ressemble à une autoroute qui leur permet de traverser le Rio Grande. »

“C’est la politique de cette administration, nous ne sommes pas d’accord avec la construction du mur”, a répondu Mayorkas. « La loi prévoit que les individus peuvent faire une demande d’aide humanitaire.

En fait, a-t-il ajouté, “c’est en fait l’une de nos traditions les plus fières”.