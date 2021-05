Le chef du GOP de la Chambre critique Biden pour avoir un horaire de sommeil normal ⋆ .

Alors que le contrôle total de Donald Trump sur le Parti républicain est clair depuis des années maintenant, il est toujours ahurissant de voir à quel point ses sycophants briller servilement ses bottes. Le chef de la minorité républicaine Kevin McCarthy (R-CA) a atteint un nouveau creux samedi lorsqu’il a critiqué Biden pour ne pas avoir «l’énergie» de Donald Trump.

«A aucun moment, ayant connu Joe Biden depuis pas mal de temps, il n’a l’énergie de Donald Trump. Nous le savons tous les deux. Donald Trump n’avait pas besoin de dormir cinq heures par nuit et il serait fiancé. Si vous appeliez Donald Trump, il téléphonerait avant que le personnel ne le fasse », a déclaré McCarthy à Sean Hannity après sa première rencontre avec le nouveau président.

Comparer l’endurance de deux hommes au milieu des années soixante-dix est absolument ridicule en soi, mais l’idée que Donald Trump lui-même est un individu «à haute énergie» est risible. Trump était de loin le président le plus paresseux à avoir jamais exercé ses fonctions, ayant passé la majorité de sa présidence à jouer au golf (environ 261 fois) ou à regarder la télévision et à tweeter avec colère à ce sujet. Après l’adoption des réductions d’impôts, il a quasiment abandonné tous les efforts pour faire adopter tout type de législation majeure, trop occupé à fulminer contre ses ennemis politiques et à comploter illégalement pour discréditer son challenger aux élections de 2020.

En fait, c’est une très bonne chose que Joe Biden dorme la quantité de sommeil dont il a besoin et ne passe pas toute la nuit à défiler sur Twitter et à se fâcher de plus en plus contre toutes les personnes qui le critiquent comme Donald Trump.

Le fait que le chef des républicains de la Chambre se sente obligé de masser publiquement l’ego de l’ancien président en disgrâce comme s’il était un tout-petit particulièrement mercuriel vous dit tout ce que vous devez savoir sur l’état du conservatisme moderne et le chemin sombre et sombre de la politique dans ce domaine. le pays s’effondre.

