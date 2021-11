Le chef du groupe de piratage de commutateurs, Gary Bowser, accepte de payer 4,5 millions de dollars à Nintendo

Non, heureusement, ce Bowser n’était pas à blâmer…

Un membre de Team Xecuter, un groupe de piratage connu pour exploiter les vulnérabilités des consoles de jeux vidéo ainsi que pour commercialiser et vendre des hacks Nintendo, a accepté de renoncer à son droit d’être jugé devant un jury et a plaidé coupable à deux chefs d’accusation.

Gary Bowser, qui a été initialement arrêté l’année dernière après des années de crimes contre Nintendo et d’autres fabricants de consoles, a été inculpé de « complot en vue de contourner les mesures technologiques et de trafic de dispositifs de contournement », ainsi que de « trafic de dispositifs de contournement ». Les deux chefs d’accusation peuvent entraîner un maximum de cinq ans d’emprisonnement, une amende pouvant aller jusqu’à 250 000 $ (500 000 $ pour ce dernier) et des frais d’évaluation spéciale obligatoires.

L’affaire, qui a été documentée comme ayant un impact sur Nintendo, Sony, Sega, C64 et Atari, indique que le travail de Team Xecuter vendant des dispositifs de piratage illégaux et des logiciels piratés a causé « plus de 65 millions de dollars et moins de 150 millions de dollars de pertes à ses victimes ». Il note également que « l’entreprise illégale » comprenait un groupe central d’individus, dont Max Louarn et Yuanning Chen, et utilisait une variété de noms tels que Axiogame.com et Maxconsole.com.

Dans le cadre de son plaidoyer de culpabilité, Bowser doit désormais payer à Nintendo of America une somme répartie de 4,5 millions de dollars (ce chiffre appartient à Bowser seul, et non conjointement avec d’autres accusés qui seront inculpés séparément). Bowser doit également divulguer tous ses biens et s’engage à un « abandon de contrebande », ce qui signifie qu’il doit consentir à la destruction d’un certain nombre d’objets qui ont été saisis dans sa résidence en République dominicaine, notamment de nombreux disques durs, smartphones, des puces électroniques, une Nintendo Switch et une SNES mini.

La copie complète de l’accord de plaidoyer de Gary Bowser peut être trouvée ici (avec nos remerciements à TorrentFreak).