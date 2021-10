Le chef du groupe de travail indien Covid-19 tire la sonnette d’alarme sur les foules du festival, déclare que la vigilance est « critique »

Au cours de la semaine dernière, le nombre de cas quotidiens est tombé en dessous de 20 000 – une situation similaire à celle de fin février et début mars avant que la deuxième vague ne frappe. (C’EST À DIRE)

Le chef du groupe de travail indien Covid-19 a émis un avertissement d’une augmentation au cas où au milieu des visuels sur les réseaux sociaux des foules trônant sur le marché populaire de Sarojini Nagar à Delhi pour la saison des festivals.

Les visuels montraient peu de personnes portant des masques, l’absence de protection thermique aux points d’entrée et une distanciation sociale négligeable.

Selon VK Paul, chef du groupe de travail indien Covid-19, le pays avait administré à 75 % de sa population adulte au moins une dose de vaccin.

Mais il a également déclaré que l’Inde devait atteindre une couverture de saturation au plus tôt avec deux doses. À ce stade, cependant, il est toujours nécessaire de continuer à suivre des précautions préventives.

Paul a déclaré à The Indian Express qu’il ne pouvait pas y avoir de grands rassemblements et a exhorté les gens à célébrer les festivités à la maison. Il a ajouté que l’Inde ne pouvait pas se permettre de baisser la garde et a exhorté les gens à adopter un comportement approprié à Covid.

L’Inde ne peut pas laisser la pandémie devenir incontrôlable, a-t-il déclaré, ajoutant que le vaccin et la vigilance étaient essentiels pour les trois prochains mois.

Paul a déclaré que ce message était continuellement renforcé dans les communications avec les États et les administrations locales.

Le ministre de la Santé de l’Union, Mansukh Mandaviya, a rencontré des responsables de 19 États et territoires de l’Union le 9 octobre, deux jours après le début de Navratri, pour discuter des mesures prises pour contrôler la propagation du virus pendant la saison des festivals.

Il a souligné que les festivals pourraient faire dérailler le confinement de Covid-19 s’ils n’étaient pas célébrés selon les protocoles de Covid.

Le 21 septembre, le secrétaire de l’Union à la Santé, Rajesh Bhushan, a envoyé une communication détaillée aux gouvernements des États leur demandant de rester vigilants pendant cette « période critique ».

Bhushan a déclaré qu’il pourrait y avoir une propension à ignorer les comportements appropriés à Covid pendant la saison des festivals, conduisant à de grands événements et rassemblements.

Il est essentiel d’appliquer les directives appropriées à Covid pour les festivités, avait-il déclaré. Tout laxisme dans la mise en œuvre pourrait entraîner de graves conséquences et entraîner une augmentation des cas, avait-il prévenu.

La communication de Bhushan a également ordonné aux États de ne pas autoriser les rassemblements de masse par « grande prudence ». Il a toutefois déclaré qu’il pourrait y avoir des rassemblements d’un nombre limité de personnes dans les districts avec un taux de positivité inférieur à 5% avec une autorisation préalable.

Lors de la réunion du 9 octobre, Bhushan avait mis l’accent sur la mise en place d’un darshan en ligne dans les sanctuaires importants, l’observation rituelle symbolique et des points d’entrée et de sortie séparés dans des lieux permettant les rassemblements.

Selon des responsables, la situation était critique, surtout maintenant que le tourisme était susceptible de décoller après que les compagnies aériennes ont été autorisées à fonctionner à pleine capacité à partir de la semaine prochaine et que le Centre a accordé de nouveaux visas touristiques aux étrangers atteignant l’Inde dans des « vols à bulles » à partir du 15 novembre.

Alors que le nombre de cas de Covid a commencé à diminuer en juillet, le retour en grand nombre de touristes nationaux vers des sites populaires a entraîné une augmentation des cas actifs dans de nombreux endroits.

Le retrait par le Kerala des restrictions pendant les festivals a entraîné une augmentation des infections, tandis que le Maharashtra et le Gujarat ont également signalé une augmentation des cas à la suite des récentes festivités.

Au cours de la semaine dernière, le nombre de cas quotidiens est tombé en dessous de 20 000 – une situation similaire à celle de fin février et début mars avant que la deuxième vague ne frappe.

Les responsables ont déclaré que la campagne de vaccination avait couvert une grande partie de la population. L’Inde a injecté près de 70 crore sur près de 93 crore d’adultes éligibles de 18 ans avec au moins une dose, tandis qu’environ 28 crore ont été entièrement vaccinés.

Mais les responsables ont averti que même quelques événements super-propagateurs pourraient déclencher une réaction en chaîne qui pourrait ramener la charge de travail quotidienne de l’Inde dans la fourchette de 40 000 à 50 000.

