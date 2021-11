Le chef du MI6 met en garde contre les « pièges » chinois dans un rare discours confirmant les mesures prises « pour défendre » Royaume-Uni | Sciences | Nouvelles

Dans une rare interview, M. Moore, connu sous le nom de C, a déclaré que les « pièges » menaçaient d' »éroder la souveraineté » et avaient incité des mesures défensives au Royaume-Uni. Il a précédé son premier grand discours public depuis qu’il a pris le poste de chef des services secrets. L’ancien agent secret a pris la décision de parler plus ouvertement de son travail car il a déclaré qu’il était important dans une démocratie moderne.

Il a déclaré à la BBC : « La manière dont la Chine mène son travail de développement de l’IA, en particulier, consiste à collecter des données du monde entier.

« Il essaie également d’utiliser l’influence de ses politiques économiques pour inciter les gens à s’accrocher.

« Je parle de pièges à données et de pièges à dette.

« Ils les utiliseront comme levier. »

M. Moore prononce aujourd’hui un rare discours dans lequel il a décrit l’impact des technologies émergentes comme un « focus à blanc » pour ses espions.

On dit qu’ils ont affaire à des rivaux de plus en plus férus de technologie comme la Chine et la Russie.

Il a ajouté : « Si vous autorisez un autre pays à accéder à des données critiques sur votre pays, avec le temps, cela érodera votre souveraineté.

« Vous n’avez plus le contrôle de ces données.

« C’est quelque chose pour lequel, au Royaume-Uni, nous sommes très conscients et nous avons pris des mesures pour nous défendre.

« Je suis très désireux que les gens comprennent cela. »

M. Moore avertira aujourd’hui que les adversaires du Royaume-Uni investissent massivement dans des domaines tels que l’intelligence artificielle, l’informatique quantique et la biologie synthétique.

Mais il a déclaré aux auditeurs de la BBC qu’il n’avait pas fallu un génie pour comprendre qu’il était utilisé comme levier.

Il a poursuivi: « Je ne pense pas que vous ayez besoin d’agents secrets pour prendre cela.

« Le président Xi a clairement indiqué que la Chine joue désormais un rôle plus affirmé.

« Cela est en partie parfaitement légitime, mais il est également vrai que la Chine est contrôlée par un régime autoritaire qui ne partage pas nos valeurs.

« Nous devons être très robustes dans la lutte contre notre coin. »

M. Moore appellera à un changement radical » pour une agence qui s’appuyait traditionnellement principalement sur ses propres capacités internes pour développer l’équipement nécessaire pour rester secrète et efficace.

Mais dans le monde d’aujourd’hui – où les entreprises technologiques sont parmi les principaux développeurs de kits capables de transformer la vie quotidienne – cela doit changer.

M. Moore dira: « Nous devons devenir plus ouverts, rester secrets. »