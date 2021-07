Le chef du National Trust riposte aux allégations de “réveil” – “Je veux raconter plus d’histoire” | Royaume-Uni | Nouvelles

Au cours des derniers mois, le National Trust a été ciblé pour « éveil » pour avoir abordé les liens entre ses sites et l’esclavage, entre autres problèmes. Maintenant, le directeur général de l’organisme de bienfaisance a défendu le Trust et a insisté sur le fait qu’il n’était pas « réveillé ».

La directrice générale du National Trust, Hilary McGrady, a défendu l’organisme de bienfaisance pour avoir parlé de l’esclavage et du racisme.

Elle a déclaré: «Je ne peux pas prétendre que c’est toujours joli ou que j’aime quand les gens disent des choses désagréables à votre sujet, mais je dois penser que la Fiducie fait la bonne chose.

«Je veux raconter plus d’histoire, afin qu’elle soit pertinente pour plus de gens.

“Si d’autres essaient de politiser cela, je ne peux pas faire grand-chose.”

S’adressant à l’Evening Standard, Mme McGrady a insisté sur le fait que le Trust était «en retard» pour parler de l’histoire coloniale.

Elle a ajouté : « À peu près toutes les organisations culturelles se penchent sur leur histoire.

« Le génie est sorti de la bouteille en termes de personnes voulant comprendre d’où vient la richesse…

« Je n’ai pas l’intention d’essayer de couvrir [of our history] vers le haut, quel serait le point?

«Une chose qui a peut-être changé, c’est qu’il peut y avoir des choses que les gens trouvent offensantes et nous devons être sensibles à cela. Nos actions parlent plus fort que nos paroles.

« Si vous allez dans l’un de nos endroits, je pense que vous verrez que nous n’essayons pas de politiser quoi que ce soit. Nous essayons de raconter l’histoire de cet endroit incroyable.

En mai, il a été rapporté que le président de Trust, Tim Parker, avait été évincé après les critiques d’un groupe de pression dissident appelé Restore Trust.

M. Parker avait mis sur liste noire près de 100 propriétés liées à l’esclavage, y compris les maisons de Sir Winston Churchill et William Wordsworth, et a exhorté ses partisans à soutenir Black Lives Matter car il s’agit d’un “mouvement des droits de l’homme sans affiliation politique”.

Mme McGrady a nié que M. Parker avait été évincé et a déclaré qu’il avait démissionné car il avait purgé son mandat, plus une année supplémentaire à cause de Covid et est “un rock absolu”.

Elle a ensuite ajouté : « Honnêtement, Tim est l’homme le moins éveillé de tous les temps.

“C’est risible qu’il soit appelé éveillé.”

Restore Trust a salué sa démission à l’époque et a déclaré: “Sa position était clairement intenable compte tenu de tout ce qui s’est passé et de la crise de confiance actuelle dans le National Trust parmi son personnel, ses bénévoles et ses membres.”

Un porte-parole de la fiducie a déclaré que le moment de la démission de M. Parker n’avait rien à voir avec la motion de censure.

Ils ont dit à l’époque: “Parce que nous étions au milieu de la pandémie, il a décidé de continuer [beyond the end of his second term] pour s’assurer que la confiance avait une certaine stabilité et un leadership pour nous aider à traverser la pandémie. »

L’ancien patron de l’association, Simon Jenkins, a récemment critiqué l’implication de la « politique de gauche » dans des organisations telles que le National Trust.

M. Jenkins a présidé le Trust pendant six ans entre 2008 et 2014, et a déclaré au spectateur: “Je considère actuellement le genre de “culte réveillé” comme une menace sérieuse pour de nombreuses institutions culturelles.”

Il a ensuite ajouté: «Je pense qu’il s’agit d’une controverse très étrange dans laquelle la fiducie se trouve.

« La relation du National Trust avec l’Empire britannique, sans parler de l’esclavage, est assez ténue.

« Je ne prends pas cette accusation contre le Trust très au sérieux. C’est juste actuellement ce que je considère comme une sorte de culte.