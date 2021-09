Le chef du Parti populaire du Canada dit : Bien sûr, je soutiens Bitcoin et crypto !

Pour Éditeur quotidienBitcoin

Maxime Bernier, connu sous le nom de “Mad Max”, soutient Bitcoin et ajoute “Je déteste la façon dont les banques centrales détruisent notre argent et notre économie”.

***

Maxime Bernier, ancien ministre du Cabinet et actuel chef du Parti populaire du Canada (PPC), dit qu’il soutient le Bitcoin et les crypto-monnaies. “Je déteste la façon dont les banques centrales détruisent notre argent et notre économie … les crypto-monnaies sont un autre moyen nouveau et innovant de contrer cela qui devrait être encouragé”, a-t-il déclaré.

Bernier est un ancien ministre canadien des Affaires étrangères et a été surnommé “Mad Max” par ses partisans. Il est à noter que le parti qu’il représente n’a pas la majorité. Selon un sondage EKOS, le PPC a 9 % de soutien à l’échelle nationale, ce qui est supérieur au Parti vert mais bien inférieur au Parti libéral de Justin Trudeau et au Parti conservateur d’Erin O’Toole, chacun avec environ 30 %, selon le compte Bitcoin.com.

Bernier a tweeté, peut-être pour gagner la communauté crypto :

Beaucoup de gens me demandent si je prends en charge Bitcoin et crypto. Bien sûr que oui! Je déteste la façon dont les banques centrales détruisent notre argent et notre économie. Je suis plus un fan d’or et d’argent à l’ancienne, mais les crypto-monnaies sont un autre moyen nouveau et innovant de contrer cela qui devrait être encouragé.

J’ai eu des commentaires comme :

“Le bitcoin est le seul argent solide.”

“L’or/l’argent est de l’argent réel où la monnaie fiduciaire n’est adossée à rien. Je pense qu’une crypto Bitcoin adossée à l’argent / à l’or pourrait être l’avenir. Les banques centrales sont le problème. “

« La souveraineté individuelle est le fondement de notre société. Les banques volent cette souveraineté en “imprimant” de l’argent. Bitcoin corrige ce “

Bernier contre la Banque centrale

Bernier a longtemps critiqué la façon dont les politiques de son gouvernement nuisaient à l’économie et à la population. Le 9 juin, il a commenté que la Banque du Canada maintenait le niveau de taux directeur actuel, en tweetant : « Oui, continuez à imprimer de l’argent, dégradez le dollar, faites monter tous les prix, appauvrissez les plus pauvres, financez le gigantesque déficit de Trudeau, faussez l’économie , attisant la bulle immobilière et augmentant artificiellement le marché boursier, vous idiots de bureaucrates keynésiens.

En août de l’année dernière, il a tweeté en réponse à l’annonce que la Réserve fédérale américaine s’était engagée à augmenter l’inflation. Il a écrit:

Ces bureaucrates keynésiens fous feront tout leur possible pour diluer le pouvoir d’achat de vos dollars et l’appauvrir.

À l’époque, il notait que « la Banque du Canada a étudié la même politique il y a quelques années et pourrait aussi la mettre en œuvre ».

Pendant ce temps, la Banque du Canada est l’une des banques centrales qui travaille sur sa monnaie numérique de banque centrale, CBDC, qui, selon elle, sera plus verte que Bitcoin. Bien qu’il souligne qu’il n’en publiera pas pour l’instant. Cette institution a également déclaré que les CBDC peuvent permettre une « économie dynamique ».

Sources : Twitter, Bitcoin.com, archives

Version de QuotidienBitcoin

Image de Unsplash