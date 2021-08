Le chef du PSG, Leonardo, confirme que Kylian Mbappe “veut partir” et dénonce les tactiques “illégales” du Real Madrid dans un message provocateur sur l’avenir de la star française

Kylian Mbappe veut quitter le Paris Saint-Germain mais le club n’a pas l’intention de se faire renverser par le Real Madrid, insiste le directeur sportif Leonardo.

Madrid a offert 137 millions de livres sterling pour signer la superstar française cet été, alors qu’il ne restait plus qu’un an à son contrat au Parc des Princes.

Mbappe a des réflexions à faire cet été

Leonardo est un négociateur féroce

Beaucoup pensent que Madrid essaie simplement de montrer à Mbappe à quel point ils le veulent, avec leur véritable intention de libérer le joueur de 22 ans l’été prochain.

Mbappe a rejeté une prolongation de contrat, mettant le PSG dans une position précaire – mais Leonardo est sorti en balançoire mercredi.

Le chef des transferts du PSG a révélé que les géants de la Ligue 1 refusaient de vendre Mbappe pour moins que les 166 millions de livres sterling qu’ils ont payés à Monaco en 2017, et ils ne s’attendent certainement pas à le perdre pour rien l’année prochaine.

Le plan du club reste de garder Mbappe cet été et de prolonger son contrat, malgré son désir de partir, alors que Leonardo a visé Madrid pour ses tactiques «illégales».

Mbappe a été lié à un éloignement du PSG pendant la majeure partie d’un an et demi

S’adressant à RMC Sport, le réalisateur a déclaré : “Mbappe veut partir, cela semble clair.

“S’il veut partir, nous ne l’arrêterons pas, mais à nos conditions.”

Il a ajouté : « Cela ressemble à une stratégie [from Madrid] d’essayer d’obtenir un « non » de notre part, de montrer qu’ils ont tout essayé et d’attendre un an pour l’avoir gratuitement.

« Kylian a toujours promis qu’il ne quitterait pas le club gratuitement. C’est toujours ce qu’il nous a dit. Nous n’allons pas permettre à quelqu’un de partir pour un montant inférieur à celui que nous avons payé pour lui.

Leonardo avait un message pour le président madrilène Florentino Perez

« Au cours des deux dernières années, le Real Madrid s’est comporté ainsi, ce n’est pas correct, illégal même parce qu’ils ont contacté le joueur. C’est la preuve de la stratégie : une offre arrive un an avant la fin de son contrat et sept jours avant la fin de la fenêtre.

“Nous n’avons pas l’intention de reparler avec le Real Madrid. La date limite est le 31 août à minuit. C’est ainsi que fonctionne le mercato, pour nous c’est clair : on le garde et on le prolonge.

“Avec nos joueurs cet été, nous avons créé un rêve et nous ne laisserons personne le détruire.”

