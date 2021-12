Le chef du RB Leipzig admet que Ralf Rangnick aime Amadou Haidara – Man United News And Transfer News

Les fans de Manchester United ont appris avec certitude que Ralf Rangnick aime la star du RB Leipzig Amadou Haidara.

Le milieu de terrain talentueux est lié à un déménagement à Old Trafford depuis que l’Allemand a été nommé manager par intérim.

Selon RBlive, le chef du RB Leipzig, Oliver Mintzlaff, a déclaré: « Doudou est l’un de mes joueurs préférés, je lui ai dit aujourd’hui. »

Bien qu’il admette que c’est « parce qu’il [Haidara] nous convient parfaitement.

Mintzlaff a poursuivi : « Bien sûr, il [Haidara] est aussi un joueur que Ralf Rangnick adore.

RBlive rapporte que Leipzig essaie de renégocier les termes avec Haidara pour supprimer sa clause de libération, dans le but de lutter contre les intérêts.

Rangnick a fait l’éloge de Scott McTominay et Fred et de leur importance pour l’équipe en ce qui concerne la fourniture de la plate-forme pour que les six premiers se produisent.

L’ancien patron du RB Leipzig a utilisé jusqu’à présent une formation en 4-2-2-2 à United et cela a été accueilli positivement par les fans.

Bien que Rangnick ait dit qu’il était content de Fred et McTominay, il y a un certain nombre de raisons d’envisager de déménager pour Haidara.

L’une des raisons est sa clause de libération relativement bon marché qui est fixée à environ 30 millions de livres sterling, ce qui signifie qu’il ne serait pas un achat d’hiver coûteux.

Une autre raison est que Haidara serait un spécialiste de la position exacte dans laquelle les partisans réclament des investissements.

L’international malien serait habitué au type de football de Rangnick et si Paul Pogba ou Donny van de Beek partaient, il apporterait une profondeur de qualité utile à un département qui en manque.

Le seul problème est de savoir si RB Leipzig renouvelle l’accord de Haidara avant que United ne déclenche sa clause de libération.