Le chef du RIL, Mukesh Ambani, perçoit un salaire nul au cours de l’exercice 21 au milieu de la pandémie de COVID-19

L’Indien le plus riche Mukesh Ambani n’a touché aucun salaire de son entreprise phare Reliance Industries Ltd au cours de l’exercice clos le 31 mars, car il a volontairement renoncé à sa rémunération à la lumière de la pandémie qui frappe l’entreprise et l’économie. Dans son dernier rapport annuel, Reliance a déclaré que la rémunération d’Ambani pour l’exercice 2020-2021 était “néant”.

Au cours de l’exercice précédent, il a touché un salaire de 15 crores de roupies de l’entreprise, le même qu’au cours des 11 années précédentes. Ambani a maintenu le salaire, les avantages indirects, les indemnités et les commissions à 15 crore de Rs depuis 2008-09, renonçant à plus de 24 crore de Rs par an.

« À la lumière de l’épidémie de COVID-19 en Inde, qui a fait payer un lourd tribut à la santé sociétale, économique et industrielle de la nation, Mukesh D. Ambani, le président et directeur général, a volontairement décidé de renoncer à son salaire » avait déclaré la société en juin de l’année dernière.

La rémunération de ses cousins ​​Nikhil et Hital Meswani est restée inchangée à Rs 24 crore, mais cette fois, elle comprenait une commission de Rs 17,28 crore.

Les directeurs exécutifs PMS Prasad et Pawan Kumar Kapil ont vu leur rémunération augmenter après avoir obtenu des primes liées à la performance pendant deux ans. Alors que Prasad a attiré Rs 11,99 crore en 2020-21, contre Rs 11,15 crore l’année précédente, Kapil a obtenu Rs 4,24 crore contre Rs 4,04 crore en 2019-20.

Le paiement de Prasad et Kapil comprenait “des incitations liées aux performances pour les exercices 2019-2020 et 2020-21”, indique le rapport annuel. L’épouse d’Ambani, Nita, administratrice non exécutive au conseil d’administration de la société, a gagné des frais de séance de Rs 8 lakh et une autre commission de Rs 1,65 crore pour l’année.

Outre Ambani, le conseil d’administration de RIL a les frères Meswani, Prasad et Kapil comme directeurs à temps plein. Outre Nita Ambani, les autres administrateurs non exécutifs comprennent Yogendra P Trivedi, Dipak C Jain, Raghunath A Mashelkar, Adil Zainulbhai, Raminder Singh Gujral, Shumeet Banerji, l’ancien président du SBI Arundhati Bhattacharya et l’ancien CVC KV Chowdary.

Tous les administrateurs indépendants ont reçu une commission de Rs 1,65 crore pour l’année en plus des frais de séance pouvant aller jusqu’à Rs 36 lakh.

