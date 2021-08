Le chef du RSS, Mohan Bhagwat, déclare que l’Inde devra s’incliner devant la Chine si la dépendance vis-à-vis de ses voisins augmente

in

Le chef de Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS), Mohan Bhagwat, a déclaré que l’Inde devra s’incliner devant la Chine si la dépendance du pays à l’égard de la nation voisine augmente. Bhagwat a fait ces remarques après avoir hissé le drapeau national dans une école de Mumbai le 75e jour de l’indépendance. Bhagwat a déclaré que peu importe combien les gens crient pour boycotter les articles chinois, tout dans les téléphones portables des gens vient de l’extérieur (Chine). Il a également déclaré que les gens utilisent beaucoup Internet et la technologie, mais cela vient de l’extérieur, car l’Inde ne dispose pas de la technologie d’origine. Bhagwat a dit que l’adaptation de la technologie devrait être basée sur nos conditions.

Bien que la sécurité économique soit importante, a-t-il déclaré, ajoutant que le swadeshi signifie faire des affaires aux conditions de l’Inde. « Swadeshi ne veut pas dire ignorer tout le reste. Le commerce international restera, mais à nos conditions », a déclaré le PTI selon Bhagwat. Il a dit que l’Inde doit être swa-nirbhar (autonome).

Le chef du RSS a déclaré que les produits pouvant être fabriqués en Inde ne devraient pas être importés. Faisant écho à des sentiments similaires à ceux du Premier ministre Narendra Modi, Bhagwat a déclaré que la concurrence devrait être pour la meilleure qualité de produits. « Nous ne sommes pas contre le commerce international mais la production doit se faire dans les villages. Ce ne devrait pas être une production de masse mais une production de masse », a déclaré Bhagwat.

Bhagwat a estimé qu’une production décentralisée aiderait l’économie à créer des emplois et des travailleurs indépendants. Il a également déclaré que les industries devraient être encouragées par le gouvernement, que le gouvernement devrait agir en tant que régulateur et ne pas faire d’affaires lui-même.

Il a également déclaré que les petites industries devraient compléter les grandes industries et que l’accent devrait être mis sur les personnes plutôt que sur le profit.

