Le chef du scénario poursuit Alec Baldwin pour avoir tourné pendant le tournage de « Rust » – Las Noticias de Chihuahua – Intrelíneas

La scénariste du film « Rust », Mamie Mitchell, a déposé une plainte contre l’acteur et producteur américain Alec Baldwin et d’autres membres de la production du film après la mort accidentelle par balle de la directrice de la photographie, Halyna Hutchins, pendant le tournage de celui-ci.

Dans la plainte, Mitchell a accusé l’équipe de production du film, y compris Baldwin, d’être responsable des conditions dangereuses sur le plateau, qui contenaient plusieurs armes, et de lui avoir causé des blessures physiques et émotionnelles après le tragique accident qui a mis fin à la vie de Hutchins au Bonanza Creek Ranch. à Santa Fe, Nouveau-Mexique.

Le procès devant la Cour supérieure de Los Angeles s’ajoute à celui déposé il y a une semaine par le responsable de l’éclairage du film ‘Rust’, Serge Svetnoy, qui a également allégué que les conditions étaient compliquées.

Lors d’une conférence de presse, Mitchell, qui a été la première à appeler le numéro d’urgence américain après la fusillade, a expliqué en larmes qu’elle était à côté de Baldwin et Hitchins lorsque l’acteur a appuyé sur la gâchette le 22 octobre.

« J’ai entendu un coup de feu assourdissant et j’ai été abasourdi : j’ai entendu des gémissements de douleur et je me suis retourné et j’ai vu comment le réalisateur (Joel Souza, qui a été blessé) tombait en arrière et j’ai vu Halyna tomber à ma gauche. Je suis sorti en courant et j’ai appelé le 911, a rappelé le responsable du script.

Lors de cette même conférence de presse, l’avocate de Mitchell, Gloria Allred, a assuré que Baldwin « a choisi de jouer à la roulette russe lorsqu’il a tiré avec une arme à feu sans vérifier ».