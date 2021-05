Le chef du service juridique de Sturgeon démissionne à la suite d’une enquête gouvernementale «bâclée» sur Alex Salmond | Politique | Nouvelles

James Wolffe QC quittera ses fonctions après cinq ans qui ont été entachés de controverse à la suite de l’enquête du Parlement écossais concernant le traitement bâclé par le gouvernement écossais des plaintes de harcèlement contre l’ancien premier ministre. M. Salmond a obtenu un contrôle judiciaire lorsque l’enquête du gouvernement écossais sur les allégations d’inconduite sexuelle à son encontre a été déclarée illégale et «entachée de partialité apparente».

L’affaire a valu au gouvernement écossais une facture de plus de 500 000 £ en frais juridiques lorsque la Cour de session s’est prononcée en sa faveur.

M. Salmond a critiqué le Crown Office et M. Wolffe pour leur «étonnante» demande que ses preuves écrites au comité du Parlement écossais enquêtant sur la gestion bâclée du gouvernement écossais des allégations de harcèlement soient expurgées.

L’ancien dirigeant du SNP a également appelé le Lord Advocate, qui est à la fois chef du Crown Office et membre du gouvernement écossais, à démissionner à cause de la saga.

Les députés du comité ont également interrogé M. Wolffe sur l’allégation d’Alex Salmond selon laquelle le gouvernement écossais avait «ignoré» un mandat de police lui ordonnant de remettre des documents vitaux avant son procès pénal.

Lors d’une séance de témoignages en mars, M. Wolffe a déclaré que le bureau de la Couronne n’était «pas au courant des détails de la plainte» et a clairement indiqué qu’il ne voudrait pas commenter «d’une manière ou d’une autre» la question.

Il a également nié tout acte répréhensible et a totalement rejeté les allégations de M. Salmond selon lesquelles le ministère public avait été motivé uniquement par un désir de «protéger l’identité des plaignants» lors du procès pénal de M. Salmond.

M. Wolffe a également nié toute influence politique liée aux poursuites pénales de M. Salmond, qui l’ont vu acquitté de 13 chefs d’accusation devant la Haute Cour d’Édimbourg l’année dernière.

Le plus haut responsable juridique écossais a également présenté ses excuses aux MSP et au public pour «un très grave échec du système de poursuites» qui a vu plus de 20 millions de livres sterling de dommages-intérêts accordés à deux anciens administrateurs du Rangers Football Club en février.

M. Wolffe a déclaré qu’il y avait eu «de profonds écarts par rapport aux pratiques normales» lorsque la Couronne avait décidé de poursuivre Paul Clark et David Whitehouse.

L’avocat a cependant insisté sur le fait que des leçons avaient été tirées, car il a déclaré aux MSP que la décision d’inculper les deux hommes était «indéfendable en droit».

Les deux hommes avaient été nommés co-administrateurs des Rangers en 2012, mais avaient été arrêtés en 2014 en raison de leur implication dans l’administration.

Après que toutes les accusations portées contre le couple aient été abandonnées ou rejetées, M. Clark et M. Whitehouse ont intenté une action civile contre le Lord Advocate, demandant des dommages-intérêts au motif de poursuites malveillantes.

M. Wolffe, qui n’était pas Lord Advocate au moment de la poursuite initiale, a reconnu sa responsabilité en août de l’année dernière.

Un porte-parole du gouvernement écossais a ajouté: «Le Lord Advocate a informé le Premier ministre l’année dernière qu’il avait l’intention de quitter ses fonctions après les récentes élections et a confirmé son intention avant sa réélection par le Parlement écossais en tant que Premier ministre.

«Le solliciteur général a confirmé son intention de se retirer en même temps.

«Il appartient au premier ministre de nommer de nouveaux juristes et, sous réserve de l’approbation de ses candidats par le Parlement écossais, de recommander leur nomination à Sa Majesté la Reine.

“Les juristes actuels ont l’intention de rester en fonction jusqu’à ce que les nouveaux juristes soient nommés.”

