NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Le chef d’un syndicat de police de la ville de New York a déclaré qu’il était « optimiste » en tant qu’ancien capitaine de police prêt à prêter serment en tant que nouveau maire de la ville.

Juste après minuit, avec l’arrivée de 2022, Eric Adams – qui a été élu en novembre – a remplacé le président sortant Bill de Blasio, qui n’était pas le favori de Patrick Lynch, chef de la New York City Police Benevolent Association.

Mais Lynch semblait optimiste à propos de la nouvelle administration Adams alors qu’il s’exprimait à Times Square avec Jennifer Golotko de Fox News Digital.

« Nous avons une nouvelle année devant nous », a déclaré Lynch. « Nous sommes optimistes quant à un nouveau maire, un nouveau commissaire de police, un nouveau département – ​​que nous pouvons reprendre cette ville, la rendre meilleure et, espérons-le, plus saine pour tout le monde. Bonne année. »

Adams a couru sur une plate-forme largement anti-criminalité après que les habitants de la ville ont fait face à des manifestations destructrices et des émeutes après la mort de George Floyd en mai 2020, alors que l’augmentation des crimes de rue alors que les effets sociétaux des restrictions sur les coronavirus commençaient à faire des ravages.

« Pas dans ma ville »

Début décembre, Adams a lancé un avertissement aux militants de Black Lives Matter et à d’autres, s’ils prévoyaient de mener des manifestations plus perturbatrices dans la ville.

« Pas dans ma ville », a déclaré Adams à un public lors d’un événement de la Police Athletic League. « Nous n’allons pas nous rendre à ceux qui disent: » Nous allons brûler New York. « »

Les commentaires semblaient être une réponse à la rhétorique enflammée du chef du BLM de la ville, Hawk Newsome, qui s’était auparavant engagé à lutter contre tout projet d’Adams visant à raviver les pratiques policières anti-criminalité du passé qui ont été critiquées comme racistes, comme l’ancien « stop » du NYPD. et fouiller ».

Mais dans un article d’opinion de novembre, Adams a affirmé que « l’arrêt et la fouille » étaient une bonne politique qui a été appliquée de manière incorrecte. Il a dit que cela valait la peine d’être ravivé s’il était utilisé de manière plus juste.

« En fait, comme les tribunaux américains l’ont affirmé depuis de nombreuses années, l’arrêt, l’interrogation et la fouille sont un outil parfaitement légal, approprié et constitutionnel, lorsqu’il est utilisé intelligemment, par opposition à aveuglément contre des centaines de milliers de jeunes hommes noirs et bruns, comme c’était le cas. pendant des années à New York », a écrit Adams dans le New York Daily News. « Non seulement cela, mais c’est un outil nécessaire, par lequel la police approche quelqu’un qui correspond à une description de témoin ou qui semble porter une arme illégale. »

« Retour aux criminels »

Le leader syndical Lynch, quant à lui, a longtemps critiqué de Blasio, qui vient de terminer son deuxième et dernier mandat en tant que maire de la ville.

En juillet 2020, par exemple, Lynch a affirmé que de Blasio et d’autres dirigeants de la ville avaient « rendu notre ville » aux criminels.

« Notre conseil municipal, le bureau de notre maire et la législature de l’État ont menotté des policiers et rendu la rue aux criminels », a déclaré Lynch à Lawrence Jones de Fox News sur « Hannity » après une nuit de violence au cours de laquelle 18 personnes ont été abattues. ville du jour au lendemain, avec au moins une personne en train de mourir.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

« Ils diabolisent les policiers », a poursuivi Lynch, faisant référence à de Blasio et aux responsables du conseil municipal. « Ils changent les règles, là où il est impossible de faire notre travail, et les criminels en profitent. smorgasboard dans la rue, et nous allons en profiter, et ils l’ont fait. »

Lors d’une apparition en décembre sur « Fox News Sunday », le futur de Blasio a affirmé que la ville était devenue « beaucoup plus sûre » sous sa direction – même si les données du NYPD ont montré une forte augmentation des meurtres au cours des deux dernières années.

Jennifer Golotko et Danielle Wallace de Fox News ont contribué à cette histoire.