Le chef du syndicat de l’éducation critique Boris pour avoir retardé l’introduction des masques faciaux dans les salles de classe | Royaume-Uni | Des nouvelles

Bien que les élèves ne soient invités et non obligés de porter des masques, les scientifiques ont averti que plus d’un million d’enfants pourraient être à risque d’infection. La recommandation «à court terme» devrait être réexaminée le 26 janvier mais pourrait être prolongée si l’augmentation des cas de Covid persiste.

Le Dr Mary Bousted, co-secrétaire générale du Syndicat national de l’éducation, a fustigé le gouvernement pour le retard dans le déménagement, affirmant qu’il était « en retard » mais qu’il était une exigence.

Elle a déclaré au Mirror: «Enfin, le gouvernement a été contraint de reconnaître et de réagir à l’ampleur de la variante Omicron et à son impact potentiel sur l’éducation.

« La recommandation sur le port de masques faciaux dans les salles de classe du secondaire est en retard – mais cela devrait être une exigence. »

Le gouvernement a également annoncé qu’il investit dans 7 000 unités de purification d’air pour les salles de classe qui seront utilisées « là où des solutions rapides pour améliorer la ventilation ne sont pas possibles, comme la possibilité d’ouvrir une fenêtre ».

Cependant, avec près de 25 000 écoles à travers le Royaume-Uni, le gouvernement sera loin de protéger chaque élève.

Le Dr Bousted a ajouté: « Le fait que le gouvernement ait fourni des purificateurs supplémentaires montre qu’il reconnaît le problème, mais avec plus de 300 000 salles de classe en Angleterre, ils n’ont pas réussi à fournir une solution efficace. »

Alors qu’Omicron continue d’augmenter à travers le pays, les absences des enseignants devraient augmenter.

En Angleterre, un nombre record de 162 572 cas de Covid ont été enregistrés au cours de la dernière période de 24 heures, selon les chiffres du gouvernement.

LIRE LA SUITE: Boris rédige un plan d’urgence au milieu des pénuries de travailleurs du secteur public

« Depuis que je suis arrivé à ce poste il y a six mois, j’ai également été très conscient des énormes coûts sanitaires, sociaux et économiques des blocages.

« J’ai donc décidé que nous devons nous donner les meilleures chances de vivre aux côtés du virus et d’éviter les mesures strictes à l’avenir. »