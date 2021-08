Le chef du syndicat des enseignants appelle à des mandats et à des cours sur les vaccins le 6 janvier « Insurrection » ⋆ .

La présidente de la Fédération américaine des enseignants, Randi Weingarten, a reconnu à plusieurs reprises qu’il était important de ramener les enfants à l’école en personne, mais l’engagement de ses syndicats à le faire dépend des mandats de vaccination et d’autres stratégies d’atténuation du COVID-19 qui, selon elle, « doivent être négociées. “

“Delta a créé une courbe ici, mais ce que nous savons, c’est que l’atténuation en couches fonctionne”, a-t-elle déclaré jeudi sur SiriusXM POTUS. Elle a continué:

Donc, cette combinaison de vaccins, qui, je pense, change la donne, et parce que tant d’enfants ne peuvent pas se faire vacciner, ayant un mandat de masque dans les écoles, pas en dehors des écoles, mais dans les écoles. Et puis avoir des tests pour s’il y a des occurrences ou des épidémies afin que vous puissiez tester et tracer. Des tests, pour les personnes qui ne se font pas vacciner et qui ont une bonne ventilation. Cela semble être la circonférence d’atténuation dont nous avons besoin, même avec la variante Delta, même avec les surtensions en ce moment.

L’AFT, a déclaré Weingarten, a investi des millions de dollars pour tenter de persuader les communautés de se faire vacciner, mais cela ne suffit pas. Pour que les élèves retournent à l’école à temps plein, Weingarten a déclaré que les États et les districts scolaires devaient ignorer l’hésitation et les inquiétudes vis-à-vis des vaccins pour suivre l’exemple du président Joe Biden et du maire de New York Bill de Blasio sur les mandats et les passeports en matière de vaccins.

« Pour des raisons avec lesquelles je ne suis pas d’accord, mais ils pensent que les vaccins sont toujours sous autorisation d’utilisation d’urgence. Ils veulent voir plus de preuves, ils veulent entendre leurs médecins. Nous pensons donc que les mandats sur les vaccins doivent être négociés, mais nous pensons que c’est un bon paramètre », a déclaré Weingarten.

L’AFT de Weingarten et d’autres syndicats ont nié à plusieurs reprises la science sur la propagation du COVID-19 chez les jeunes enfants et les adolescents. Cette semaine encore, le chef du syndicat a menacé de fermer des écoles dans tout le pays si les étudiants et les enseignants ne se déguisent pas à leur retour pour le semestre d’automne.

“Les masques arrêtent la transmission”, a déclaré Weingarten à Jim Sciutto de CNN. « Donc, le masquage universel sera très utile pour assurer la sécurité des enfants, des personnes non vaccinées et des écoles ouvertes. »

Elle a répété la même rhétorique sur Sirius XM, affirmant que ce n’était pas politique :

J’équilibre tout ça, et je ne suis pas le scientifique, je les écoute juste. En pleine pandémie, on se fie à ce que disent les pédiatres et les scientifiques du CDC. Et j’espère, et regardez, que beaucoup de gens me considèrent comme politique », a déclaré Weingarten. « Vous n’entendez pas un mot politique sortir de mon corps. Il s’agit de récupérer nos enfants et de s’assurer qu’ils s’épanouissent. Et si cela nécessite d’être masqué dans les écoles, assurons-nous qu’il y a une bonne ventilation, assurons-nous de pouvoir être à l’extérieur et d’avoir des pauses masques, mais finalement il est plus important de les amener à l’école et de les garder en sécurité.

Alors que l’entretien était centré sur COVID-19, Weingarten a également réitéré l’engagement de son syndicat à enseigner l’agenda politique sous le couvert d’enseigner «l’histoire». Weingarten a non seulement déclaré qu’il était « patriotique » pour les étudiants d’apprendre à analyser « la vérité à partir de la propagande », mais elle a également déclaré : « cela leur donne un contexte pour analyser ce qui se passe ces jours-ci ».

« Ils auront leurs propres opinions, mais ils ont besoin de savoir ce qu’était l’esclavage. Ils doivent savoir pourquoi nous avons les 13e, 14e et 15e amendements. Ils ont besoin de connaître les raisons et les causes de l’insurrection du 6 janvier. C’est notre obligation en tant qu’enseignants », a-t-elle déclaré.

« Apprenons-leur une histoire honnête et une histoire précise et laissons-les tirer leurs propres conclusions sur les États-Unis. C’est ce que nous sommes en tant que pays. C’est ce que signifie la liberté. Et c’est tout ce que nous essayons de dire en tant qu’enseignants de la maternelle à la 12e année », a-t-elle ajouté.

En plus d’avoir menti auparavant sur les conservateurs « intimidant les enseignants pour essayer de les empêcher d’enseigner la vérité », Weingarten a également affirmé que la théorie critique de la race n’était pas enseignée dans les écoles K-12.

Ce déni est intervenu quelques semaines seulement après qu’elle a déclaré que “la théorie de la race critique permet aux éducateurs de donner à nos étudiants l’opportunité de comprendre toute l’étendue et la profondeur de la société américaine”.

Le syndicat de Weingarten a également accueilli le tristement célèbre théoricien critique de la race Ibram X. Kendi en direct et a fait la promotion d’une édition spéciale de son livre « Stamped » comme matériau potentiel pour les collèges et lycées du pays.

Jordan Davidson est rédacteur à The Federalist. Elle est diplômée de l’Université Baylor où elle s’est spécialisée en sciences politiques et mineure en journalisme.