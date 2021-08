Le chef du syndicat des enseignants fait allusion à la fermeture des écoles si les élèves ne se masquent pas ⋆ 10z viral

Le président de la Fédération américaine des syndicats des enseignants, Randi Weingarten, a menacé de fermer des écoles dans tout le pays si les étudiants et les enseignants ne se masquent pas à leur retour pour le semestre d’automne.

“Les masques arrêtent la transmission”, a déclaré Weingarten à Jim Sciutto de CNN. « Donc, le masquage universel sera très utile pour assurer la sécurité des enfants, des personnes non vaccinées et des écoles ouvertes. »

@rweingarten de l’AFT déclare qu’un “masquage universel” est nécessaire pour garder les écoles ouvertes : « Nous voyons la variante Delta être très transmissible. Et c’est pourquoi les masques arrêtent la transmission. Le masquage universel sera donc très utile pour assurer la sécurité des enfants. » pic.twitter.com/mjH0Fg9IPB – Tom Elliott (@tomselliott) 2 août 2021

Weingarten s’est accroché aux médias d’entreprise et à la panique du CDC à propos de la variante Delta pour ignorer la science et les données sur la faible transmission du COVID-19 chez les enfants et plaider en faveur des couvre-visages.

« La question suivante est de savoir s’ils resteront ouverts, c’est là que nous nous inquiétons car lorsque vous avez beaucoup d’enfants, en particulier tous les enfants de moins de 12 ans n’ont pas été vaccinés. Nous voyons la variante Delta être très transmissible », a déclaré Weingarten.

Weingarten a admis qu’une majorité de personnes vaccinées qui contractent le virus se rétablissent sans hospitalisation, mais a déclaré que cela ne devrait pas empêcher tout le monde de porter un masque.

« L’ouverture de l’école est vraiment importante. Nous avons besoin que les enfants soient à l’école. Nous avons besoin que tout le monde soit en sécurité. Nous devons nous concentrer sur l’apprentissage accéléré et nous devons nous concentrer sur le bien-être émotionnel et social des enfants, c’est pourquoi je me rends là où l’APA et le CDC recommandent, c’est-à-dire… nous devons les porter pour assurer notre sécurité », dit Weingarten.

Pas plus tard que la semaine dernière, lors d’une interview sur la bascule de masquage du CDC, Weingarten n’a pas réussi à promettre la réouverture des écoles pour affirmer que les syndicats d’enseignants tels que l’AFT qui ont retardé le retour dans les salles de classe au cours de l’année dernière vont “essayer”.

REGARDER: Le patron de l’Union Randi Weingarten refuse de s’engager à rouvrir les écoles: “nous allons essayer” pic.twitter.com/K1Ax3Cv3Gs – Recherche RNC (@RNCResearch) 28 juillet 2021

Alors que les syndicats d’enseignants anti-sciences poussent au masque, plusieurs États dirigés par le GOP prennent des mesures pour s’assurer que les écoles n’obligent pas les enfants et les enseignants à porter un masque.

“Le gouvernement fédéral n’a pas le droit de dire aux parents que pour que leurs enfants fréquentent l’école en personne, ils doivent être obligés de porter un masque toute la journée, tous les jours”, a déclaré le gouverneur de Floride Ron DeSantis dans un communiqué. « De nombreux écoliers de Floride ont souffert des politiques de masquage forcé, et il est prudent de protéger la capacité des parents à prendre des décisions concernant le port de masques par leurs enfants. »

