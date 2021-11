Le chef du TDP, N Chandrababu Naidu, tombe en panne et promet de n’entrer à l’Assemblée qu’à son retour au pouvoir | VOIR LA VIDÉO

Chandrababu Naidu a comparé l’Assemblée de l’Andhra Pradesh à la « Kaurava Sabha » et a décidé de la boycotter jusqu’en 2024 pour protester contre les « attentats à la personnalité moches » commis par les ministres et les députés du YSRCP, a déclaré le TDP dans un communiqué.

L’ancien ministre en chef de l’Andhra Pradesh et le président du parti Telugu Desam, N Chandrabbu Naidu, ont fondu en larmes aujourd’hui lors d’une conférence de presse à Amaravati, alors qu’il s’était engagé à ne pas entrer dans l’assemblée avant de revenir au pouvoir. Il a comparé l’Assemblée d’Andhra Pradesh à « Kaurava Sabha » et a décidé de la boycotter jusqu’en 2024 pour protester contre « les assassinats de caractère laid » par les ministres et les députés du YSRCP, a déclaré le TDP dans un communiqué.

S’adressant aux médias, le chef de l’opposition a déclaré à la Chambre qu’il était peiné par les insultes continues contre lui de la part des députés au pouvoir du Congrès YSR. « Depuis deux ans et demi, je supporte les insultes mais je reste calme. Aujourd’hui, ils ont ciblé même ma femme. J’ai toujours vécu avec honneur et pour l’honneur. Je n’en peux plus », a déclaré Naidu.

Alors qu’il parlait à l’intérieur de l’assemblée, les membres du parti au pouvoir ont qualifié les remarques de Naidu de » drame « . L’ancien ministre en chef a exprimé sa frustration à la suite d’un échange de paroles acrimonieux entre les deux parties à la Chambre lors d’une brève discussion sur le secteur agricole, a rapporté le PTI.

Plus tard, il a tenu une réunion avec les législateurs du TDP où il aurait craqué. Les législateurs du parti stupéfaits ont consolé Naidu, après quoi ils sont tous revenus dans la Chambre où Naidu a annoncé de rester à l’écart de l’assemblée jusqu’à son retour au pouvoir.

Ce n’est pas la première fois qu’un leader fait une telle annonce. L’ancien CM du Tamil Nadu J Jayalalithaa avait également tenu des propos similaires en 2012 après avoir allégué des humiliations au sein de l’assemblée.

