Le chef du TMC Saayoni Ghosh arrêté à Tripura, Mamata Banerjee allègue une attaque contre des travailleurs du parti par des « hommes de main du BJP »

Après l’arrestation de Ghosh, plus de 15 députés du TMC se sont rendus dimanche soir de Kolkata à Delhi pour rencontrer le ministre de l’Intérieur Amit Shah afin de protester contre les excès présumés de la police à Tripura.

La police de Tripura a arrêté dimanche l’acteur devenu chef de TMC, Saayoni Ghosh, après qu’elle aurait perturbé une réunion du ministre en chef de l’État Biplab Kumar Deb en criant « Khela hobe » (nous jouerons) samedi soir. Elle a été arrêtée pour incitation à l’hostilité entre personnes, tentative de meurtre, intimidation criminelle et association de malfaiteurs.

L’arrestation et une attaque présumée contre des travailleurs de TMC par des inconnus que le Congrès de Trinamool pense être des partisans du BJP ont eu lieu à peine 24 heures avant que le secrétaire général national du parti dirigé par Mamata Banerjee, Abhishek Banerjee, ne se rende à Agartala pour « se tenir aux côtés des travailleurs du parti attaqués. «

Après l’arrestation de Ghosh, plus de 15 députés du TMC se sont rendus dimanche soir de Kolkata à Delhi pour rencontrer le ministre de l’Intérieur Amit Shah afin de protester contre les excès présumés de la police à Tripura. Le parti a déclaré que ses membres siégeraient au dharna dans la capitale nationale aujourd’hui matin.

Le Congrès de Trinamool est engagé dans une bataille politique chargée pour tenter de prendre pied dans l’État du Nord-Est avant les élections législatives de 2023. En prélude, il prévoit de se présenter aux élections municipales qui se tiendront le 25 novembre.

L’officier de police de la sous-division (Sadar) Ramesh Yadav a déclaré que Ghosh avait été arrêtée en vertu des sections 307 de l’IPC (tentative de meurtre) et 153A (favorisant la discorde entre deux groupes) pour ses commentaires contre le ministre en chef. Yadav a également déclaré que certaines personnes qui étaient avec elle auraient jeté des pierres lors d’une réunion au coin de la rue à laquelle le ministre en chef s’était adressé samedi soir.

Un responsable de la police, qui n’a pas voulu être nommé, a déclaré qu’un employé du BJP avait déposé une plainte alléguant que Ghosh avait atteint l’endroit où se tenait la réunion et a crié « Khela hobey » et a affirmé qu’il n’y avait même pas 50 personnes dans le rassemblement .

« Khela hobey » est un slogan utilisé par le TMC lors de l’élection de l’Assemblée au Bengale occidental qui s’est tenue en mars-avril cette année. Ghosh a été détenu pour interrogatoire dans un poste de police et arrêté plus tard.

Les dirigeants de TMC ont allégué que leurs travailleurs avaient également été brutalisés par des partisans du BJP devant le poste de police des femmes d’East Agartala, une accusation démentie par le parti safran. «Notre général national Secy Shri @abhishekaitc atteindra Tripura demain matin pour se tenir aux côtés de nos travailleurs qui ont été BRUTALEMENT ATTAQUÉS par des hommes de main du BJP. L’autorisation d’atterrir aujourd’hui a été refusée. Un autocrate fait le show à Tripura et nous nous battrons bec et ongles pour mettre fin à cette torture ! a déclaré le parti dans un message sur Twitter.

Le TMC avait précédemment déclaré que Banerjee, dans un changement du programme prévu, atteindrait Agartala dimanche même. Abhishek Banerjee dans un tweet a accusé le gouvernement BJP de l’État du nord-est de ne pas tenir compte des ordonnances de la Cour suprême sur le droit des partis politiques à organiser des programmes pacifiques.

« @BjpBiplab est devenu si INCONTOURNABLE que maintenant, même les ORDONNANCES DE LA COUR SUPRÊME NE SEMBLENT PAS LE DÉRANGER. Il a envoyé à plusieurs reprises des hommes de main pour attaquer nos partisans et nos candidates au lieu d’assurer leur sécurité ! LA DÉMOCRATIE EST MOQUÉE sous @BJP4Tripura », a déclaré Banerjee dans le message Twitter, en joignant une vidéo de l’attaque présumée de dimanche matin.

La Cour suprême a récemment ordonné à la police de Tripura de veiller à ce qu’aucun parti politique ne soit empêché d’exercer ses droits conformément à la loi pour faire campagne de manière pacifique.

La police a déclaré que des malfaiteurs non identifiés ont attaqué un groupe de personnes qui s’étaient rassemblées près du poste de police lors de l’interrogatoire de Ghosh, mais ont également affirmé que personne n’avait été blessé. Cependant, les responsables de TMC ont affirmé que les agresseurs étaient affiliés au BJP au pouvoir et que leurs travailleurs avaient été grièvement blessés.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.