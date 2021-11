Le chef d’un grand parti politique répond aux affirmations selon lesquelles Gary Neville devrait rejoindre

Le chef du parti travailliste, Sir Keir Starmer, a démenti les informations suggérant que le spécialiste du football et l’icône de Manchester United, Gary Neville, sont sur le point de rejoindre son parti.

Neville, qui est l’un des experts les plus respectés du football, est un fervent partisan des travaillistes. En tant que tel, il aurait été pressenti pour se lancer en politique après avoir affirmé récemment qu’il « déchirerait le Premier ministre Boris Johnson » lors d’un débat.

Si Keir est apparu en tant qu’invité sur LBC Radio lundi matin pour discuter de ses plans pour le parti travailliste à l’avenir. Un présentateur Nick Ferrari a fait part au chef de l’opposition de la possibilité de rejoindre Neville.

Cependant, prétend que Neville pourrait abandonner le portique de football car les Chambres du Parlement ont été rapidement brûlées.

« Écoutez, cette discussion est un pur mythe », a déclaré Sir Keir. « J’ai parlé à Gary, c’est un commentateur sportif très influent.

« Il est vraiment fantastique et il a mis le doigt sur la tête tellement de fois que j’ai un grand respect pour lui.

« Gary fait un travail brillant comme il l’est. Il n’y a pas eu de discussion avec lui ou moi sur la politique. Je pense qu’il est brillant – il a la capacité de marquer un point.

« Je me souviens qu’avec la Super League échappée suggérée, il a parlé pour à peu près tous les fans de football spontanément en réponse à cela absolument sur l’argent. »

Neville a été très critique envers les équipes de Premier League suite à leurs plans d’échappée pour la Super League européenne. Et le pandit était une des principales raisons pour lesquelles les plans ont été abandonnés après des critiques venimeuses.

« Honnêtement, ça suffit, » dit Neville. «Je suis en colère avec ça et je deviens de plus en plus furieux au fur et à mesure que les jours passent.

«Au milieu d’une pandémie, les propositions qui auraient dû être avancées auraient dû porter sur la correction du jeu et la durabilité.

« Cette proposition pourrait être le point de basculement. Ces gens sont sans visage. Ils sont le pouvoir silencieux et c’est dangereux.

Neville serait également considéré comme un futur maire du Grand Manchester et un successeur potentiel d’Andy Burnham.

Il est un fervent partisan du parti travailliste, bien qu’il ait exhorté les autres à les soutenir avant les élections générales de 2019.

L’amusante diatribe de Boris Johnson de Neville

Neville n’a pas non plus retenu ses critiques contre le Premier ministre Boris Johnson.

Neville a déclaré le mois dernier: « C’est un peu un spaghetti bolognais d’un homme. Il a l’air débraillé, chacune de ses phrases et discours sont presque comme un brin de spaghetti. Vous n’avez aucune idée d’où cela commence, et vous n’avez certainement aucune idée d’où ils finissent.

« Et pourtant, il est populaire. Si vous regardez un menu et que vous avez un serveur ou une serveuse sur votre épaule qui vous demande de faire un choix et que vous devez prendre une décision de panique, vous finissez par opter pour vos spaghettis à la bolognaise.

« Nous avons besoin d’une meilleure alternative aux spaghettis à la bolognaise. »

