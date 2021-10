L’électricien en chef de Rust, Serge Svetnoy, a écrit dimanche sur Facebook un article sur la mort accidentelle par balle de la directrice de la photographie Halyna Hutchins. Svetnoy a imputé la tragédie à l’armurier du film et aux producteurs de les avoir embauchés en premier lieu. Comme beaucoup d’autres, il semblait absoudre la star Alec Baldwin.

Hutchins a été tué par balle le jeudi 21 octobre alors qu’il travaillait sur le prochain western Rust. Baldwin a tiré un pistolet à hélice qu’il croyait être chargé à blanc, mais il contenait des balles réelles qui ont blessé mortellement Hutchins et le réalisateur Joel Souza. Le message de Svetnoy est l’un des commentaires les plus directs sur la tragédie d’un témoin oculaire, et il semblait blâmer l’armurier de 24 ans Hannah Gutierrez Reed. Il n’appela pas Reed par son nom, mais laissa peu de doute sur qui il parlait.

« J’ai reçu des centaines d’appels, de SMS, de lettres avec des mots de soutien et de condoléances depuis le jour de la tragédie avec Halyna Hutchins, et je suis très reconnaissant envers tout le monde », a commencé Svetnoy, dans un long post qu’il a intitulé « Ma vision de la tragédie de RUST. » Il a poursuivi: « Oui, j’étais au coude à coude avec Halyna lors de ce tir mortel qui lui a coûté la vie et blessé le réalisateur Joel Souza. Je la tenais dans mes bras pendant qu’elle mourait. Son sang était sur mes mains. Je veux donner mon avis sur la raison pour laquelle cela s’est produit. Je pense que j’ai le droit de le faire. C’est la faute de la négligence et du manque de professionnalisme. »

« La négligence de la personne qui était censée vérifier l’arme sur le site ne l’a pas fait ; la personne qui devait annoncer que l’arme chargée se trouvait sur le site ne l’a pas fait ; la personne qui aurait dû vérifier cette arme avant d’apporter il à l’ensemble ne l’a pas fait. Et la MORT DE L’HUMAIN EST LE RÉSULTAT! » Svetnoy poursuivit. « Je suis sûr que nous avions des professionnels dans chaque département, mais un seul – le département qui était responsable des armes. Il n’y a aucun moyen pour une femme de vingt-quatre ans que sa plus ou moins l’amie du même âge de l’école, du quartier, d’Instagram, ou Dieu sait où d’autre, peut être une professionnelle dans ce domaine. Je suis sûr que nous avions les professionnels dans chaque département, sauf un – le département qui était responsable des armes. Il n’y a aucun moyen qu’une femme de vingt-quatre ans puisse être une professionnelle avec l’armurerie; il n’y a aucun moyen que son amie du même âge de l’école, du quartier, d’Instagram , ou Dieu sait où d’autre, peut être un professionnel dans ce domaine. »

« J’appelle les producteurs ! » Svetnoy poursuivit. « Pour économiser parfois un centime, vous embauchez des personnes qui ne sont pas pleinement qualifiées pour le travail compliqué et dangereux, et vous risquez la vie des autres personnes proches et la vôtre aussi. Je comprends que vous vous battez toujours pour le budget, mais vous ne pouvez pas permettre que cela se produise. Il devrait toujours y avoir au moins un professionnel dans chaque département qui connaît le travail. C’est un must absolu pour éviter une telle tragédie, comme la tragédie avec Halyna. »

Svetnoy a exprimé ses sympathies et ses condoléances pour le mari de Hutchins, Matt et son fils Andros, ainsi que pour Baldwin lui-même. Il a également remercié nommément quelques collègues qu’il a identifiés comme de vrais professionnels à son avis. Svetnoy s’est de nouveau adressé aux producteurs en disant : « s’il vous plaît rappelez-vous que ce n’est pas vous qui donnez des opportunités aux personnes que vous embauchez pour gagner leur argent ; ce sont les personnes que vous embauchez qui vous aident à gagner votre argent. Rappelez-vous ceci ! »