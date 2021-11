Le chef HomeKit d’Apple quitte l’entreprise

L’ingénieur Sam Jadallah a annoncé cette semaine qu’il quittait Apple après avoir travaillé moins de trois ans dans l’entreprise. Chez Apple, Jadallah était le responsable des services à domicile, qui comprend le système HomeKit pour la domotique.

Jadallah a confirmé sur LinkedIn (via MacRumors) qu’il ne travaillait plus pour Apple. Comme précédemment couvert par ., Jadallah a rejoint Apple en février 2019 pour diriger toute l’équipe Home d’Apple. Avant Apple, l’ingénieur avait travaillé pour Microsoft et avait également fondé Otto, sa propre marque de serrures intelligentes. « C’est un tour avec Apple », a déclaré Jadallah dans un article plus tôt cette semaine.

C’est un emballage avec Apple. Je suis tellement reconnaissante pour les amitiés qui perdureront et pour l’opportunité de façonner et de créer de nouvelles capacités pour les personnes et les foyers du monde entier. En tant que dirigeant d’entreprise, investisseur et entrepreneur, ce fut un plaisir d’être entrepreneur au sein d’Apple et de créer des produits à grande échelle.

Les raisons pour lesquelles l’ingénieur a décidé de quitter Apple sont inconnues. On ne sait pas non plus qui prendra la tête de HomeKit chez Apple après le départ de Jadallah.

Depuis que Jadallah a rejoint Apple, la société a apporté plusieurs améliorations à HomeKit, notamment l’enregistrement de caméras de sécurité dans iCloud, des commandes d’accessoires améliorées, un éclairage adaptatif, des automatisations, une API Siri pour les accessoires tiers et des clés d’accueil dans l’application Wallet.

La domotique devient de plus en plus importante pour Apple chaque année, donc cela ne devrait pas tarder avant qu’Apple choisisse quelqu’un d’autre pour diriger l’équipe HomeKit. Plus tôt cette semaine, Parker Ortolani de . a expliqué pourquoi Apple devrait créer son propre matériel d’automatisation au lieu de s’appuyer exclusivement sur des tiers.

