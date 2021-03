Le chef rend visite à son rival préféré

13/03/2021 Act. À 10:14 CET

EFE

Le leader de LaLiga Santander, un Atlético de Madrid qui vient d’augmenter son avantage après avoir remporté le match reporté contre l’Athletic, visite un Getafe dans le besoin avec le bénéfice d’un record rojiblanco de 18 matchs sans perdre ni concéder contre les Azulones, mais contre l’inertie qui l’a amené à terminer les derniers matchs en défendant très près de son but.

Assis en haut du tableau avec 6 points de plus que Barcelone et 8 sur le Real Madrid, déjà avec le compteur de match égalisé après la victoire dans le match reporté contre l’Athletic (2-1), la réalité qualificative ne cache pas que le rojiblanco L’équipe a terminé les derniers matches loin derrière, avec succès mercredi, mais avec une punition dans le derby, alors qu’ils étaient à égalité à la 88e minute.

Indépendamment des opinions, la vérité est que l’Atlético a perdu sa sécurité défensive au point d’avoir concédé un but dans 10 des 11 duels les plus récents, une circonstance que Simeone a contextualisée en ce qu’ils ont «des footballeurs différents»; que les autres campagnes, avec plus de buts – ils sont la deuxième équipe la plus marquante de la Ligue avec 50 buts, seulement derrière Barcelone (57) -. « Nous avons sûrement beaucoup amélioré la phase de score et nous pourrions souffrir un peu plus dans la partie défensive & rdquor;, a admis l’entraîneur argentin.

Le rival préféré de Cholo

Getafe est, de tous les rivaux possibles, le meilleur pour l’Atlético pour marquer à nouveau une feuille blanche. Les statistiques en sa faveur sont écrasantes depuis que Simeone a repris l’équipe en décembre 2011: 18 matchs consécutifs sans encaisser de but contre l’équipe azulón, 16 victoires et deux nuls. La dernière défaite rojiblanca remonte à près de dix ans: le 6 novembre 2011, 3-2 au Coliséum avec Gregorio Manzano sur le banc d’athlétisme. Même ainsi, le leader ne sauvera rien contre un Getafe en crise avec cinq défaites lors des six derniers matchs, puisqu’il sortira avec pratiquement tous les joueurs de ses onze habituels.

Seulement deux swaps de deck Simeone. L’un est celui du Portugais Joao Félix – bien que son statut habituel soit discutable, car il a commencé six de ses douze derniers matchs depuis le banc – pour laisser son poste à l’Argentin Ángel Correa. L’autre est par sanction, le Brésilien Felipe Monteiro est sanctionné et à sa place entrerait, en principe, l’Uruguayen José María Giménez, qui a enchaîné deux séances d’entraînement après avoir raté quatre duels pour blessure.

Pour sa part, Getafe arrive à la réunion sur des montagnes russes constantes de hauts et de bas qui vous ont empêché de profiter d’une saison paisible. Habitué dans les cours précédents à regarder la zone européenne, maintenant, quand on regarde dans le rétroviseur, on voit les lieux de relégation de près. L’Atlético ne semble pas le meilleur rival pour ceux de Bordalás pour changer la dynamique.

Alignements probables

Getafe: Getafe: Soria; Damián, Djené, Cabaco, Olivera; Nyom, Arambarri, Maksimovic, Cucurella; « Cucho » Hernández et Enes Ünal.

Athlète de Madrid: Oblak; Trippier, Savic, Giménez, Hermoso, Carrasco; Llorente, Koke, Lemar; Correa et Suárez.

Arbitre: José María Sánchez Martínez (Comité de Murcie)

Stade: Colisée Alfonso Pérez.

Temps: 21.00