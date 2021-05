Le chef Rene Johnson dirige une révolution de la Soul Food Vegan qui met l’eau à la bouche! / Regarder: PicsVideos ⋆ .

Chef René Johnson

* Gaufres aux patates douces avec poulet frit, gruau crémeux, cordonniers aux mûres et pêches, crevettes et gruau, pain de maïs à l’eau chaude et haricots beurre… vos papilles gustatives bourdonnent-elles encore? Originaire d’Oakland et résidant maintenant à Los Angeles, Chef René Johnson est le créateur culinaire de tels plats signature comme ceux-ci et se spécialise dans la mise en valeur végétalienne de la soul food traditionnelle. Les repas qui sont considérés comme des aliments de base de la cuisine du Sud répondent désormais aux compétences révolutionnaires du chef René.

Ses fêtes acclamées ont servi des soirées exclusives de Washington à Hollywood pour des dignitaires tels que le vice-président Kamala Harris, Nancy Pelosi, le Dr Cornel West, Danny Glover et le gouverneur de Californie Gavin Newsom, entre autres. Avec un règne de 20 ans qui fournit des aliments en demande aux clients de la liste A, elle héberge actuellement une chaîne YouTube pédagogique qui aide tous ceux qui aiment un repas sain et délicieux à préparer quelque chose de remarquable. Compte tenu des déserts alimentaires et des dilemmes alimentaires liés à la pandémie, elle a également récemment introduit un livre électronique sur la quarantaine sur son site Web.

Et de penser que tout a commencé dans la cuisine de sa grand-mère.

«J’étais le premier petit-bébé d’une grand-mère qui faisait absolument tout ce que nous mangions. C’était cette grand-mère qui mettait la nourriture dans votre bouche et disait: «bébé goûte ça…» Si elle faisait des croquettes de saumon, elle n’utilisait pas de saumon en conserve, elle le cuit frais. J’ai eu ma palette d’elle. J’ai adoré la façon dont elle parlait de la nourriture et la rendait jolie. Elle m’a appris la beauté de la couleur des aliments. «Regarde comme ce cantaloup est beau et orange…» qu’elle vient de sortir de son jardin. Elle soulignait à quel point les tomates étaient rouges ou à quel point une pêche sentait juteuse. Elle m’a donné ça parce que croyez-le ou non, je n’aimais pas la nourriture, mais j’adorais passer du temps avec elle. La rumeur dans la rue est que maintenant qu’elle est partie, je la promène quand nous avons besoin d’une recette.

Cependant, la grand-mère de René, comme beaucoup de spécialistes des plats du Sud, ne cuisinait pas consciemment, du moins pas selon les normes actuelles. René ajoute…

«Tout le monde dans ma famille était en surpoids à l’exception de moi.» Faire des plats sains pour le cœur à partir de plats réputés pour leur forte teneur en matières grasses – la richesse même qui met une certaine «âme» dans les aliments; elle utilisait toujours les recettes de sa grand-mère, elle a simplement enlevé une grande partie de la graisse nocive. Pendant son temps libre, elle a commencé à préparer des versions saines de plats favoris à l’ancienne.

«J’ai appris moi-même à préparer les haricots rouges et le riz de ma grand-mère sans le jarret de porc, et vous ne sauriez jamais que mes verts de chou ne contiennent ni porc ni dinde.

René n’annule pas complètement la viande mais choisit de l’utiliser avec parcimonie.

«Sauf si je fabrique spécifiquement un morceau de protéine, je recrée des versions végétaliennes et végétariennes de tous les classiques soul, en conservant leur style, leur saveur et leur essence», a-t-elle déclaré en discutant avec EURweb.

Chef René Johnson

Quels sont les défis de faire entrer la nourriture traditionnelle de l’âme dans la catégorie végétalienne tout en conservant son “ âme ”?

Ce fut une expérience pour moi parce que vous ne pensez pas que vous pouvez toujours avoir de la nourriture soul végétalienne ou une période alimentaire végétalienne et que cela a toujours un goût délicieux. Avec la nourriture traditionnelle de l’âme, nous avons l’habitude d’avoir un morceau de graisse de porc là-dedans, des ailes de dinde fumées ou des queues de bœuf – toutes ces choses que ma grand-mère appelait «l’étoile de l’assiette». Donc, enlever l’étoile de l’assiette et avoir encore de la nourriture délicieuse, dans laquelle vous pouvez goûter l’âme et avoir l’impression que votre grand-mère vient de quitter le poêle – c’est une expérience. C’est facile tant que vous êtes prêt à expérimenter, à avoir l’esprit ouvert et à ne pas avoir peur. Ensuite, vous profitez d’un tout autre éclat de saveur.

Avez-vous complètement fait la transition vers le végétalien?

Parfois je triche parce que ce n’est pas une religion pour moi, mais j’y pense comme, c’est juste des calories supplémentaires, je n’ai pas besoin d’avoir cette viande. Et je suis toujours très soucieux de ma santé dans ce que je fais, donc je pense qu’il s’agit simplement de savoir que vous pouvez le faire et de savoir que cela peut être agréable.



Comment peut-on commencer, même avec des budgets / ressources limités en cas de pandémie, à transformer leurs cuisines et leurs habitudes culinaires en des cuisines plus saines, sinon végétaliennes?

Beaucoup de choses déjà dans votre maison sont végétaliennes… La seule chose dont vous devez vous souvenir est pas de produits laitiers, pas de viande, pas de fromage, une façon simple de le faire est: rien de jaune, d’orange ou de brun. Maintenant, il existe tellement de variétés différentes d’alternatives, comme les sortes de beurre, qui sont saines. Nous avons du beurre d’avocat, de noix de cajou et de noix de macadamia, et même du fromage aux amandes. J’ai passé quelques jours à essayer différentes choses comme ça pour perfectionner les recettes. Je prends mon temps et fais différentes options. Ce que j’aime comme beurre préféré en ce moment, c’est le beurre de macadamia. Ensuite, j’adore le beurre d’avocat, car quand on y pense, un vrai avocat est déjà crémeux et beurré. La noix de cajou est ma troisième préférée. Le beurre de macadamia est mon préféré n ° 1 parce que j’aime la façon dont il se propage, car le beurre de noix de cajou peut être un peu aqueux et le beurre de macadamia ne contient pas autant d’eau.

Quelle est l’importance de ces huiles et beurres dans le style de cuisson des soul food vegan?

C’est l’autre chose à propos de la cuisine végétalienne, c’est que vous devez y remettre de l’huile. Alors parfois même quand j’utilise une noix de cajou ou du beurre d’avocat végétalien, j’ajoute une cuillère à soupe d’huile d’olive parce que c’est beurré. Même lorsque vous obtenez un hamburger à la dinde sec, c’est parce qu’il n’y a pas remis de graisse. Lorsque vous faites frire, utilisez de l’huile de noix de coco ou j’aime l’huile de pépins de raisin parce qu’elle devient très chaude et qu’elle ne brûle pas, mais vous donne une excellente doublure extérieure croustillante. Peu importe ce que vous utilisez, il vous suffit de le ramener. Chaque graisse a un élément différent, alors n’ayez pas peur d’expérimenter.

Passons maintenant à ces plats savoureux… pour ceux qui demandent ce que nous cuisinons en premier et combien cela va nous coûter?

Pensez à faire un bricolage de nourriture, alors cuisinez pour vous-même. Lisez vos emballages lorsque vous vous rendez au magasin et voyez ce qu’il y a dans les ingrédients. Et si vous voulez devenir végétalien, pensez à la fraîcheur.

Quant au budget?

Prévoyez au moins 20 $ pour ces types d’huiles, pour votre beurre et vos repas. Je ne me soucierais même pas de faire un fromage végétalien pour commencer – mais absolument votre beurre et votre lait. Ce n’est pas aussi cher que vous le pensez. Prenez beaucoup de riz, de haricots et de légumes frais. Je dirais même 15 $ lorsque vous commencez. C’est tout ce que je veux que vous fassiez est de vous assurer que vous avez de l’huile d’olive, du beurre végétalien, du lait, et c’est tout. Riz, haricots, pommes de terre, laitue fraîche, tomates, courgettes fraîches… tout cela comme repas.

Je veux que vous pensiez à oublier la viande, mais si vous sentez que vous devez avoir quelque chose qui mord, vous pouvez utiliser des pois chiches, des pommes de terre ou des carottes. C’est ainsi que vous commencez à remplacer ces viandes par d’autres choses. Je suis une personne de texture, alors quand je cuisine, j’aime avoir cette bouchée, donc quand j’ai un taco végétalien avec lequel j’ai envie de manger de la viande, j’utilise du riz au lieu du bœuf haché.

Partagez-vous également des recettes réelles avec nous?

J’ai un livre de cuisine. Je suis en train d’en créer un gigantesque, mais j’ai un livre de cuisine sur mon site Web que j’ai créé lorsque nous avons commencé COVID. C’était ma façon de permettre à mes clients de continuer à obtenir la nourriture du chef Johnson pendant que nous sommes fermés. C’est sur mon site Web en ce moment. Celui qui est à venir sera sur Amazon dans le monde entier. La mise en quarantaine était juste amusante car, avant COVID, nous faisions jusqu’à 20 événements par mois. Une fois la pandémie frappée, j’ai pu me détendre, travailler sur moi-même et faire des choses plus créatives. Je suis une grand-mère de 10 personnes (ses «Royal Tasters») donc maintenant j’ai plus de temps pour eux aussi.

Votre prochain livre de cuisine est-il basé sur des recettes végétaliennes?

Il contient des recettes végétaliennes ainsi que des recettes traditionnelles, car je ne cuisine pas que des plats végétaliens. Je me spécialise simplement dans ce domaine et la majorité de ma nourriture est végétalienne ou végétarienne. Je suis flexible parce que je vais avoir un client et ils diront, je ne veux pas de macaroni au fromage végétalien ou je veux tout ce qui est végétalien, mais nous voulons du poulet frit avec. Je crois que vous devriez avoir ce que vous voulez. Mais la majorité de tout ce que je cuisine est soit végétalien, principalement végétalien, soit végétarien. Et puis si je dois faire cuire des protéines – que je mange – je le ferai.

Outre la soul food, quelles autres cuisines ont captivé votre palais?

En ce moment, je cuisine partout dans le monde. Je cuisine beaucoup de plats africains — ouest-africains, sierra léonais et me prépare à faire de la nourriture égyptienne. Ce que je trouve aussi, c’est que les gens élèvent notre nourriture pour l’âme. Les gens font des macaronis et du fromage de toutes sortes de façons… des muffins au pain de maïs avec du bacon qui en sortent… Il y a tellement d’autres cuisines qui m’étonnent et j’aime en faire l’expérience.

Plus que le goût derrière la nourriture, René aime aussi parler du commerce de la nourriture, déclarant: «Ce n’est pas toujours une question de recette, mais simplement de savoir comment faire de la nourriture. Il s’agit de la science et de la façon de marier les épices ensemble. Comment vous ne devriez pas avoir peur de vos cuillères à mesurer, en particulier ces nouveaux cuisiniers. Sachant que vous n’avez pas besoin de tout remuer, comment la graisse fond, comment certaines huiles se mélangent à certaines choses. “

Cette approche pédagogique de la cuisine a conduit à sa série de cuisine végétalienne soul food sur sa chaîne YouTube – qu’il s’agisse de faire des haricots rouges et du riz, une conversation autour d’un cordonnier à la pêche sans faille ou le secret pour faire du gruau végétalien et une saucisse végétalienne maison – tout peuvent être trouvés là-bas ou sur son site Web. Le chef Rene Johnson continue de faire le tour des médias avec de prochaines apparitions à la télévision de la région de la baie à Good Morning Memphis. Elle lance également un mélange de gaufres très attendu. Pendant ce temps, apprenez, engagez-vous et profitez Blackberrysoul.net ou sa chaîne Youtube du chef Rene Johnson

https://www.youtube.com/c/ChefReneJohnson

https://www.instagram.com/blackberrysoulrene/?hl=en

https://www.blackberrysoul.net/about