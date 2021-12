Hannah Ferrier, qui a joué dans les cinq premières saisons de Bravo’s Below Deck Mediterranean, a déclaré qu’elle ne reviendrait dans la franchise qu’à une seule condition. Si le capitaine Lee Rosbach demandait à l’ancienne hôtesse en chef de rejoindre le pont inférieur principal, elle serait intéressée. Ferrier a quitté la série au milieu de la saison 5 parce que le capitaine de Wellington, Sandy Yawn, l’a renvoyée parce que les deux ne pouvaient pas travailler ensemble.

« J’ai dit et j’ai parlé à [fiancé] Josh [Roberts] à ce sujet », a déclaré Ferrier à Showbiz CheatSheet le 15 novembre. « Si Lee avait des ennuis, et qu’il avait besoin que je revienne. S’il avait un très mauvais ragoût de chef et qu’il avait besoin que je revienne pour l’aider ? Je le ferais parce qu’il a toujours été là pour moi dans le passé. » Rosbach est le capitaine présenté dans la série originale Under Deck, qui est maintenant au milieu de sa neuvième saison.

Même si Rosbach voulait travailler avec Ferrier, elle a quand même quelques conditions. Elle ne voudrait pas jouer dans une saison complète. « Donc, ce serait en quelque sorte une demi-saison », a-t-elle déclaré. « Ou quelques charters ou quelque chose, s’ils avaient besoin d’aide, j’irais aider. Mais évidemment, je ne retournerais pas sur la Méditerranée telle qu’elle est. »

La franchise Below Deck a déjà deux retombées, Below Deck Mediterranean et le récemment lancé Below Deck Sailing Yacht. Un autre se déroulant en Australie, où vit maintenant Ferrier, est en cours de développement. Si Bravo lui demandait de rejoindre Below Deck Down Under, elle serait également partante, a-t-elle déclaré à CheatSheet. Lorsqu’on lui a demandé si elle travaillait sur la série maintenant qu’elle et son fiancé sont parents, elle a plaisanté en disant que Roberts la remercierait de l’avoir laissé seul avec leur fille Ava pendant quelques semaines.

Ferrier a deux autres projets qui l’occupent. Elle dirige la société de formation de yachts Ocean International Training Academy et anime le podcast hebdomadaire Dear Reality, You’re Effed. Le podcast a commencé avec Ferrier en lisant des entrées de ses journaux intimes, mais comprend désormais des interviews d’autres personnalités de la réalité. Elle a déclaré que l’émission reflétait son propre intérêt pour les émissions de téléréalité.

« J’aime regarder toutes les femmes au foyer. Je regarde Winter House, Summer House, Southern Charm, 90 Day [Fiancé]. C’était donc comme quelque chose auquel je pouvais m’identifier », a-t-elle déclaré à CheatSheet. « J’ai l’impression, vous savez, que beaucoup de gens qui font des podcasts autour de la télé-réalité n’ont jamais été à la télé-réalité, donc c’est un peu difficile pour eux de vraiment saisir, vous savez, les concepts.