Avant de réserver une chambre, il est important que vous connaissiez les directives et les protocoles de sécurité que l’hôtel suit (Photo: .) Voyager pendant une pandémie n’est peut-être pas la meilleure décision que vous puissiez prendre en ce moment. Et nous ne vous en suggérons même pas un. La pandémie est tout sauf terminée, […] More