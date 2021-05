Le chemin de fer clandestin d’Amazon: les fondations de la nation sont le meurtre, le vol et la cruauté ⋆ .

Le vendredi 14 mai, Amazon Prime a créé The Underground Railroad, une orgie de violence gratuite qui est la dernière entrée parmi les émissions avec un accent troublant sur le «porno trauma noir».

Inlassablement violente et vicieusement anti-chrétienne, elle mêle des vérités historiques à des récits fictifs exagérés, essayant souvent de lier la brutalité constante contre les Noirs aux «fondements mêmes» de l’Amérique.

La série est basée sur le roman du même titre de Colson Whitehead. Le roman imagine un chemin de fer littéralement souterrain pour transporter des esclaves, un élément magique qui serait normalement un excellent point de départ pour toute histoire. Malheureusement, The Underground Railroad imagine également d’autres éléments extravagants qui le rendent inutile en tant que fiction historique.

Par exemple, la série invente une version romancée de la Caroline du Nord qui a exterminé tous les Noirs à l’intérieur de ses frontières, à la fois esclaves et libres, et les a remplacés par des serviteurs irlandais. Les gens dans cet état horrible récitent les Saintes Écritures et portent des croix pour justifier et commettre une violence extrême.

Alors que certains propriétaires d’esclaves blancs du Sud ont effectivement utilisé les Écritures pour essayer de justifier l’institution perverse, le rôle du christianisme et des chrétiens pieux dans l’abolition de l’esclavage dans tout l’Occident est entièrement effacé. (Le membre réel le plus célèbre du chemin de fer clandestin, Harriet Tubman, a été guidé par son christianisme.)

La série montre régulièrement des chrétiens pieux maléfiques citant la Bible alors qu’ils se livrent à des actes de sauvagerie grotesques et rapprochés contre les Noirs américains, comme les brûler vifs. Le seul personnage blanc qui parvient à créer un véritable espace de sécurité et de liberté pour les Noirs adore plutôt un «Grand Esprit» de style amérindien.

La série passe de nombreux épisodes à rebondir entre brutalité et séquences ennuyeuses avec de longs plans interminables où il ne se passe pas grand-chose. Jusque dans les derniers épisodes, les personnages noirs ont un développement de personnage minimal. Le rôle du personnage principal, Cora (Thuso Mbedu), à travers de nombreux épisodes, semble n’être rien de plus que de crier et pleurer de douleur car elle est victime de violences physiques et sexuelles. Après un certain temps, la série commence à ressembler à du «porno de torture».

Cela prend de brefs virages non violents lorsque Cora est en Caroline du Sud et en Indiana. En Caroline du Sud, Cora trouve une paix temporaire dans ce qu’elle croit être une communauté sûre dirigée par des Blancs. Elle découvre rapidement que les Blancs essaient vraiment de stériliser la population noire, soi-disant pour «l’amélioration» des Noirs (qui rappelle la mission de Margaret Sanger avec Planned Parenthood) et empoisonnent secrètement les hommes dans des expériences scientifiques (probablement inspirées de la vie réelle. Expériences de Tuskegee).

Cora finit par fuir la Caroline du Sud vers une communauté noire libre de l’Indiana. En tant qu’esclave en fuite, Cora est surprise de voir des Noirs armés. «Eh bien, c’est dans la Constitution. Nous l’avons eu là-haut dans la bibliothèque », lui dit l’un des hommes noirs libres.

Lorsqu’un chasseur d’esclaves fugitif rencontre un juge de la ville pour tenter de la saisir, le juge blanc explique que la communauté noire y pratique son droit de porter les armes. Le chasseur d’esclaves ne peut pas simplement marcher sur leur propriété sans mandat.

Le soutien du deuxième amendement pour tous et la critique de la fausse «compassion» des blancs de type Planned Parenthood sont les deux seuls domaines où le spectacle s’écarte des inférences idéologiques modernes de gauche.

La série ne tente pas simplement de mettre en évidence les péchés passés des États-Unis. Il rejette l’idée que l’Amérique ait jamais eu une quelconque vertu rédemptrice en tant que nation et pousse une notion plus «1619» de l’esprit fondateur des États-Unis.

À la ferme de l’Indiana, l’homme libre John Valentine (Peter De Jersey) le dit clairement dans un discours à sa communauté: «Cette nation ne devrait pas exister s’il y a une justice dans le monde, car ses fondements mêmes sont le meurtre, le vol et la cruauté. “

Juste après le discours, des hommes blancs entourent sa communauté et commencent à leur tirer dessus. Contrairement aux épisodes précédents, les hommes et les femmes libres noirs ne sont pas réduits à des victimes impuissantes contre la cruauté de l’homme blanc. Ils sont capables de saisir leurs armes et de tenter de riposter.

Le directeur du chemin de fer clandestin, Barry Jenkins, ne croit pas que l’Amérique ait jamais été géniale et s’oppose à l’idée de «Make America Great Again», car il semble croire que cela signifie un retour à l’esclavage et Jim Crow:

«Et si vous parlez de cette idée de rendre l’Amérique à nouveau formidable, vous ne reconnaissez pas volontairement ce qu’était l’Amérique, et continue de l’être à certains égards», conclut Jenkins. «Et maintenant, en tant que personne qui maîtrise un certain type de langage, il était important pour moi de dire: ‘OK, c’est la grandeur dans laquelle vous aspirez à ce que nous revenions.”

Il a également déclaré qu’il n’aurait pas filmé cette série en Géorgie si la production avait commencé après que la Géorgie a adopté des lois sur l’intégrité électorale comme l’identification des électeurs.

Les critiques ont fait l’éloge de la série, insistant sur le fait qu’elle ne se livrait pas au genre de «pornographie traumatique» exagérée d’une autre série Amazon Prime, Them. Les critiques protestent trop. L’effroyable «pornographie traumatologique» est exactement ce à quoi se livre Underground Railroad, avec trop d’épisodes remplaçant la valeur de choc pour le développement du personnage. Il n’y a aucune raison de perdre votre temps sur ce dernier échec d’Amazon Prime.