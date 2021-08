Le chemin de fer Grand Funk arrive “à l’heure”

C’est un groupe américain, et c’était leur premier album. Chemin de fer Grand Funk ont joué leur premier concert en mars 1969 et On Time est sorti cinq mois plus tard, le 25 août. Le LP a été enregistré immédiatement après le premier Festival pop d’Atlanta, qui avait eu lieu le week-end du 4 juillet. Le groupe avait connu une tempête avec les 50 000 spectateurs, ce qui a incité Capitol Records à les signer.

Écoutez On Time dès maintenant.

Origines précoces

GFR a ses origines dans un groupe appelé Terry Knight and the Pack qui comprenait Mark Farner et Don Brewer, qui ont été rejoints par le bassiste Mel Schacher. (Schacher avait déjà fait partie de ? & the Mysterians, de “96 Tears”.) Farner chantait, jouait de la guitare et de l’harmonica, et était le leader sur scène du groupe, tandis que Brewer était le batteur et le deuxième chanteur. Dans le moule créé par Crème, leur blues rock puissant était indéniable en live.

En effet, ce sont les concerts incessants de GFR qui ont stimulé les ventes de l’album. Partout où le groupe a joué, leur album s’est vendu. Selon un critique, «Grand Funk a joué au Fillmore East alors que leur premier album n’était sorti que depuis trois semaines. Mais, indépendamment de cela, le public criait ses chansons préférées pour que le groupe joue. »

Création d’un modèle

L’une de ces chansons était « Heartbreaker », le troisième single du groupe, qui est sorti au début des années 1970 et a également fait partie du Billboard Hot 100. Avec la guitare bluesy de Farner et son chant harmonieux et celui de Brewer, il a servi de modèle à tant de groupes de rock et de métal qui allaient percer au fur et à mesure que les années 1970 progressaient.

Parmi les autres morceaux remarquables, citons «Into The Sun», qui commence dans une ambiance douce et se transforme en paradis du hard rock en six minutes et demie. Avec “Are You Ready”, il est resté un élément essentiel du set live de Grand Funk pendant de nombreuses années. (Vous pouvez entendre pourquoi sur l’album Live du groupe un an plus tard.)

Au niveau des charts, leur premier single, le blues “Time Machine”, est sorti en même temps que l’album. Un mois plus tard, le single est entré dans les charts Billboard, progressant lentement et régulièrement jusqu’à la 48e place. Quelques semaines plus tard, le 11 octobre, On Time a atteint le palmarès des albums Billboard et a également progressé régulièrement, atteignant finalement la 27e place fin novembre.

On Time n’est pas sans défauts, mais comme tant de premiers albums, il montrait la voie à suivre. GFR allait devenir l’un des plus grands groupes d’Amérique au cours de la première moitié des années 1970, et c’est là que tout a commencé.

Achetez à temps ici.