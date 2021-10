Le chemin de la Floride du pire au premier dans les mesures COVID soulève des questions sur les restrictions pandémiques

Il y a deux mois, la Floride était en tête du pays en termes de taux de positivité au COVID-19 et d’hospitalisations et de décès par habitant. Maintenant, l’État a les taux de positivité et de mortalité les plus bas du pays.

Le gouverneur Ron DeSantis attribue le redressement – ​​qui fait partie d’une tendance nationale soutenue – à la campagne de vaccination agressive de l’État, à la création de centres de traitement monoclonal et à son « approche fondée sur les données sans mandats ».

La plupart des responsables de la santé publique, cependant, affirment que le déclin de la pandémie dans une grande partie du pays, en particulier dans des régions comme la Floride qui ont connu des poussées estivales importantes, suit un cycle de deux mois de plus en plus familier et n’a rien à voir avec les politiques gouvernementales, à sens unique ou un autre.

Bon point, a convenu le bureau de DeSantis, notant que les taux de positivité, d’hospitalisation et de mortalité de la Floride sont inférieurs à ceux de New York et de la Californie, où les gouvernements ont imposé des fermetures d’entreprises et des mandats de masque/vaccin.

Au plus fort de la flambée de COVID-19 de juillet-août, la Floride enregistrait 101 cas pour 100 000 personnes et 1,77 nouveau décès pour 100 000 personnes, tous deux parmi les plus élevés du pays.

Au lieu de se plier aux demandes de resserrer les restrictions sur les entreprises, les écoles et les activités sociales, DeSantis a doublé son approche pour utiliser le pouvoir exécutif et une expansion légalement contestée de l’autorité de réglementation de l’État pour interdire les mandats de masque et de vaccin et pénaliser les entités, y compris, peut-être bientôt, des entreprises privées, qui ont violé la politique.

Le gouverneur a fait valoir que le pic était saisonnier et qu’il diminuerait. Il a déclaré que les vaccinations, les traitements monoclonaux et, de manière controversée, «l’immunité collective» s’avéreraient progressivement le ticket gagnant pour vaincre la pandémie – et le feraient sans fermetures d’entreprises ni mandats de masque public qui perturbent tout, de l’économie aux écoles publiques.

La position de DeSantis semble maintenant perspicace, ou du moins providentielle, car si le nombre de cas, les hospitalisations et les décès attribués au COVID-19 ont diminué à l’échelle nationale depuis la mi-septembre, ils ont considérablement chuté en Floride au cours du mois dernier.

Selon les Centers for Disease Control & Prevention (CDC) fédéraux, au cours des 14 derniers jours en date de jeudi, la Floride a enregistré 8 cas pour 100 000 personnes, une baisse de 38% par rapport aux deux semaines précédentes et 0,1 décès pour 100 000 personnes. au cours de la dernière semaine. Les deux sont les taux les plus bas du pays.

« Sans mandat ni verrouillage, les cas de COVID-19 en Floride ont diminué de 90 % depuis août », a déclaré DeSantis dans un communiqué. « En plus des cas, les hospitalisations ont chuté dans notre état. Cela a été accompli en rendant les traitements et les vaccins à base d’anticorps monoclonaux largement disponibles dans tout notre État tout en protégeant les Floridiens des excès du gouvernement. »

Le bureau de DeSantis a noté que les chiffres de la Floride sont meilleurs dans l’ensemble que les États qui ont imposé des fermetures d’entreprises et d’autres restrictions.

« Comme la Floride se classe désormais au plus bas des États-Unis continentaux en termes de taux de COVID-19 par habitant, nous sommes fiers d’avoir été fermes dans la protection de la liberté tout au long de la pandémie », a déclaré le lieutenant-gouverneur Janet Nuñez, félicitant DeSantis pour une approche « guidée par la science, les données et le pragmatisme, pas par la peur et les récits alarmistes.

Selon le bureau du gouverneur, depuis l’ouverture de 25 traitements d’anticorps monoclonaux gérés par l’État à travers l’État à partir d’août, plus de 147 000 Floridiens ont reçu des traitements et les hospitalisations ont diminué de 87%.

Depuis juin, les taux de vaccination chez les 12-19 ans ont augmenté de 27 % ; les 20-29 ans de 18% ; les 30-39 ans de 20 % ; les 40-49 ans de 19% ; les 50-59 ans de 15 % ; 60-64 ans de 11%.

Le nombre de personnes vaccinées a augmenté de 74 850 au cours des deux dernières semaines, ce qui signifie qu’environ 13,865 millions de Floridiens, soit environ 73% de la population éligible de l’État, ont été vaccinés.

Les cas de COVID-19 chez les enfants d’âge scolaire ont diminué de 87% depuis la rentrée scolaire et les cas chez les 18-24 ans ont diminué de 93% depuis août, a déclaré le bureau du gouverneur.

L’Alabama, la Géorgie, la Louisiane, la Caroline du Sud et le Texas – qui ont tous vu le nombre de cas augmenter au cours de la « quatrième vague » de juillet-août de la pandémie – ont également connu des baisses importantes depuis début septembre.