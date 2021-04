Le chemin de la Real Sociedad vers la finale de la Coupe

04/03/2021 à 12:50 CEST

La Royal Society est plantée dans un Finale de la Copa del Rey 34 ans plus tard. Samedi prochain, ils affronteront l’Athletic dans la Cartuja. Et la route vers le grand rendez-vous a été difficile. Un chemin qui passe face à un humble Becerril jusqu’à l’élimination du Real Madrid à Santiago Bernábeu.

L’aventure a commencé à Palencia. le Becerril, un club de troisième division, ne pouvait pas résister à l’un des grands clubs de la Liga. Mais malgré ce 0-8, l’équipe continue de montrer de l’affection à l’équipe contre laquelle elle a réalisé son rêve. Jokin Aperribay, le président, a invité toute la ville à la Reale Arena. Un détail que la commune a rendu avec le soutien de l’équipe dans sa grande finale. Cette semaine, un drapeau de la Royal Society brille sur le balcon de l’hôtel de ville.

À Becerril, nous sommes déjà prêts à encourager nos amis de @RealSociedad lors de la finale de la Coupe LET’S GO REAL! 💙🤍 # AurreraReala pic.twitter.com/p0ZgxxrPaI – CD.Becerril (@cd_becerril) 30 mars 2021

Les rivaux arrivaient. Et ceux d’Imanol Alguacil sont restés impassibles. Ils ont battu Ceuta, l’Espanyol et Osasuna démontrant un grand niveau. Précédant de 0-4, 2-0 et 3-1, respectivement. Ensuite, ils ont dû se battre contre l’un des plus grands de la compétition, etl Real Madrid.

Contre le club blanc, a fini par compliquer un match qu’ils avaient pratiquement condamné. Après le but d’Odegaard et le doublé d’Alexander Isak, Marcelo a semblé emporter la confiance de l’équipe de txuri urdin. Bien que dix minutes plus tard, Mikel Merino se soit de nouveau présenté pour porter le score à 4-1. C’était dans le dernières minutes où le jeu a acquis plus d’intensité. Les buts de Rodrygo en 80 et Nacho en 93 ont amené une équipe à croire qu’ils avaient atteint un rythme retentissant en discount et qu’ils avaient même fait expulser Antoni en 95. Mais cela ne les a pas battus. Et la La Real Sociedad a gagné 4-3 pour se qualifier pour les demi-finales de la Coupe.

Au tour suivant, le hasard les a croisés avec une équipe qui s’était imposée comme la révélation la saison dernière, Mirandés. Il semblait qu’il n’y avait pas de rivaux pour une équipe où le désir valait plus que le potentiel de l’équipe en tête. Mais ils n’ont pas dépassé le Real. après un victoire par le minimum à Anoeta (2-1), un but d’Oyarzabal au match retour leur valait la peine d’atteindre la finale de la Copa del Rey, où ils verront les visages avec Athletic.

Le jalon du Real n’est pas compris sans certains des protagonistes

La trajectoire réussie, dont la dernière procédure remonte à un an, a plusieurs noms propres dans le Real, le premier d’entre eux et le plus important celui de Isak, arrivé la saison dernière comme un pari pour l’avenir pour confirmer le premier des changements avec 7 objectifs et définissez-vous comme le Pichichi de la compétition. Mikel Oyarzabal était mot de passe en demi-finale contre Mirandés, qu’il a marqué lors des deux matches pour remettre sa passe au rendez-vous de samedi sur la bonne voie. D’autres joueurs clés regarderont le match avec un maillot différent, comme le Norvégien Martin Odegaard, une autre des étoiles bleues et blanches de la saison dernière, ou Willian Jose qui sera d’Angleterre.

En revanche, quatre joueurs éliminés pourraient être sur la pelouse de La Cartuja. Martín Merquelanz, Modibo Sagnan et Jon Guridje, prêté l’année dernière à Mirandés, pourra contester la finale malgré le fait que son équipe soit restée aux portes . La même circonstance profite à l’attaquant Carlos Fernandez, est arrivé au marché d’hiver de Donostia après s’être présenté à Grenade et sera maintenant dans son pays natal.