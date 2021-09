Le chemin de la reprise reste semé d’embûches

En outre, la consommation publique s’est avérée très modérée, se contractant de près de 25 % en glissement trimestriel corrigé des variations saisonnières, ce que les économistes attribuent au fait que les États ne dépensent pas comme prévu.

L’indice PMI de 52,3 pour août, inférieur à l’impression de juillet de 55.3 et également inférieur à ceux de mars et avril, est un rappel qui donne à réfléchir que la reprise économique reste quelque peu inégale. Encore plus inquiétant est le fait que le chômage en août est passé à 8,32 % par rapport à un creux de quatre mois de 6,95 % en juillet, selon le CMIE. En fait, les chiffres du PIB pour le trimestre de juin étaient un peu plus faibles que les attentes du consensus, les performances de l’industrie et des services restant bien en deçà des niveaux d’avant la pandémie de juin 2019. Étant donné que le pays a aujourd’hui le plus besoin d’emplois, les tendances observées au premier trimestre de l’exercice 22 ne laissez pas entendre que d’importantes possibilités d’emploi seront créées au cours des six à huit prochains mois. D’une part, la formation de capital a baissé de 17% par rapport aux niveaux de juin 2019.

Même vus séquentiellement, les investissements fixes se sont contractés d’un peu plus de 15 % en glissement trimestriel (qoq) corrigé des variations saisonnières. Étant donné que la contribution du gouvernement a été raisonnablement bonne, il est clair que le secteur privé reste réticent à faire de gros investissements ; il le restera probablement jusqu’à ce que la visibilité sur la demande s’améliore et que l’utilisation des capacités se rapproche des niveaux de 75 %, contre des niveaux inférieurs à 70 % actuellement. Les nouvelles annonces de projets par le secteur privé pour le trimestre de juin selon les données du CMIE, étaient de l’ordre de Rs 1,2 lakh crore, soit environ un quart du pic de Rs 4,4. lakh crore atteint au cours du trimestre de décembre 2019.

Le secteur des services clés, la plus grande partie de l’économie, a connu une croissance très modeste de 11,4 % en glissement annuel au cours du trimestre de juin ; c’est une préoccupation car le secteur crée des opportunités d’emploi. Un segment clé comprenant le commerce, l’hôtellerie, la restauration, etc., s’est fortement contracté de 35% séquentiellement. Une certaine perte dans l’élan séquentiel était, sans aucun doute, attendue étant donné les fermetures restreintes à travers le pays pendant les trois mois jusqu’en juin, pendant la grave deuxième vague de la pandémie. Que le coût économique direct de la deuxième vague au cours du trimestre de juin – la contraction de 6,3% du trimestre corrigé des variations saisonnières – ait été le tiers de celui observé lors de la première vague, est réconfortant.

La consommation privée, sans surprise, a baissé de 12% par rapport aux niveaux de juin 2019 ; même vu de manière séquentielle, il s’est contracté d’environ 9 % corrigé des variations saisonnières. À Rs 17,8 lakh crore, la consommation privée est la plus faible des 15 trimestres, à l’exception du trimestre de juin 2020, lorsque le pays était sous verrouillage total. Certes, il ne s’agit pas uniquement d’une demande faible, mais cette restriction d’accès aux centres commerciaux, hôtels, restaurants et magasins a laissé aux consommateurs des possibilités limitées de dépenser. Encore une fois, les goulots d’étranglement de l’approvisionnement ont affecté les ventes de produits – les voitures, par exemple, où la pénurie de puces a entraîné de longues périodes d’attente. À mesure que la saison des fêtes approche et que la vaccination progresse, on s’attend à ce que la reprise s’accélère. En outre, la consommation publique s’est avérée très modérée, se contractant de près de 25 % en glissement trimestriel corrigé des variations saisonnières, ce que les économistes attribuent au fait que les États ne dépensent pas comme prévu.

Alors que les exportations ont connu un superbe spectacle au premier trimestre de l’exercice 22, les économistes préviennent que la demande mondiale de biens pourrait ralentir et que leur contribution pourrait, sur une période, diminuer. Pour assurer la pérennité de la reprise, le Centre doit dépenser ; malgré des recettes robustes, le déficit budgétaire pour la période avril-juillet était de 21% des prévisions budgétaires. Ceci est critique pour le secteur informel où la reprise a été beaucoup plus faible ; La VAB réelle de l’économie a augmenté de 18,8 % au premier trimestre de l’exercice 22, tandis que celle du secteur des entreprises a augmenté de 48 %. Une grande partie des 40 % de la main-d’œuvre, qui sont des travailleurs non agricoles, dans le secteur informel pourrait se retrouver sans travail. Le gouvernement doit agir rapidement pour mettre en œuvre des programmes comme celui du PLI. La création d’emplois doit être la priorité absolue.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.