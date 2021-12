Le chemin « n’abandonne jamais » de Honda de l’embarras aux champions lors du quatrième relais de F1 · .

Le quatrième et peut-être le dernier sort de Honda en tant que constructeur de Formule 1 s’est terminé en beauté, ce qui semblait tout à fait improbable lorsqu’il a eu du mal à revenir dans le sport en 2015.

Honda a été le dernier constructeur à tenter sa chance en développant un groupe motopropulseur F1 conforme à la réglementation actuelle sur le turbo hybride V6. Il est également le premier à partir, invoquant la nécessité de recentrer ses efforts de recherche et développement sur l’électrification de sa gamme de voitures de route.

Il se dirige vers la sortie étant devenu le seul constructeur avec Mercedes à propulser un pilote au championnat du monde à l’ère hybride de la F1. Renault – le prédécesseur de Honda en tant que fournisseur de Red Bull – n’a jusqu’à présent manifestement pas été à la hauteur de ses victoires au titre de l’ère V8, comme c’est également le cas de Ferrari.

Lorsque Honda a annoncé son entrée en F1 pour la quatrième fois, retrouvant McLaren pour la saison 2015, il y avait de grands espoirs. Un partenariat légendaire a été réuni et a bénéficié de deux pilotes champions du monde alors que Jenson Button a été rejoint par Fernando Alonso, ce dernier faisant un retour surprise dans l’équipe dont il s’était amèrement séparé en 2007.

Le succès écrasant que Lewis Hamilton et Mercedes ont connu alors qu’ils se battaient pour les titres 2014 aurait pu donner un certain pressentiment à cela. Mais presque personne n’avait prédit à quel point les retrouvailles de Honda et McLaren seraient désastreuses.

Les tests semblaient maudits. Alonso s’est lourdement écrasé dans des circonstances qui semblaient initialement mystérieuses, qu’il a finalement expliquées comme un problème de direction. En conséquence, Kevin Magnussen l’a remplacé au premier tour de la saison 2015.

McLaren n’a réussi que 380 tours sur 12 jours d’essais de pré-saison, tandis que les champions en titre Mercedes en ont réalisé 1 340. C’était un mauvais départ et à partir de là, les choses se sont à peine améliorées.

Les premiers tests ont été semés d’embûches. La fiabilité de l’unité Honda s’est avérée horrible. McLaren a chuté à la neuvième place du championnat des constructeurs avec 27 points à la fin de la saison. Le conducteur a décrit certaines courses comme une expérience « effrayante ».

Alonso, en particulier, a été cinglant dans des remarques à la radio lors de la course à domicile de Honda à Suzuka à propos de son « moteur GP2 », et a ensuite critiqué les patrons de F1 pour avoir diffusé son commentaire pendant la course. Cela hanterait le reste du temps passé ensemble par McLaren-Honda.

Tout espoir que les choses s’améliorent radicalement en 2016 s’est rapidement estompé, même si ce fut une meilleure année dans l’ensemble pour le partenariat. Ils ont marqué 76 points et se sont hissés à la sixième place du championnat, malgré un Button de plus en plus contrôlé en route vers l’abandon et un autre accident spectaculaire pour Alonso l’obligeant à céder sa voiture à Stoffel Vandoorne pour la manche de Bahreïn.

Mais il était révélateur qu’en 2017, Alonso n’a de nouveau pas réussi à terminer une saison complète de F1 dans sa voiture à moteur Honda, bien que cette fois, c’était parce qu’il avait choisi de courir ailleurs. Il a sauté Monaco (Button est revenu de sa retraite en tant que remplaçant unique) pour participer à l’Indianapolis 500 qu’il a mené de manière convaincante, puis a abandonné avec – quoi d’autre? – une panne moteur Honda.

Gasly avait des liens utiles avec Honda depuis son séjour au Japon. En 2017, la situation entre McLaren et Honda semblait impossible à sauver. Une autre refonte complète de la conception du groupe motopropulseur avait inversé leurs maigres gains de 2016 par rapport à la concurrence, et l’équipe est redescendue à la neuvième place. Ils ont annoncé leur divorce avant la fin de la saison.

Plus tôt dans l’année, Honda avait annoncé qu’une deuxième équipe – Sauber – utiliserait ses moteurs en 2018. Mais dans les trois mois qui ont suivi, Frédéric Vasseur a remplacé Monisha Kaltenborn en tant que directrice de l’équipe et a rapidement mis fin à l’accord.

Peu de temps après l’annonce du licenciement de McLaren, la nouvelle que Toro Rosso saisirait l’occasion de faire fonctionner les moteurs japonais. Le pilote du Red Bull Junior Team, Pierre Gasly, qui a failli remporter le titre japonais de Super Formula, a été remplacé par Carlos Sainz Jnr, qui a ensuite été relégué pour apaiser Renault en perdant le contrat de groupe motopropulseur avec l’équipe de Faenza.

À l’époque, Toro Rosso n’avait pas eu de chance avec son bloc d’alimentation. Ayant eu recours au groupe motopropulseur Ferrari 2015 en 2016, puis ayant été réintégré dans l’accord principal de Red Bull avec Renault en 2017, l’équipe junior n’était pas en mesure de faire plus que prendre ce qu’elle avait. Cependant, au cours de sa quatrième année, le programme de moteurs de Honda a finalement commencé à porter ses fruits.

Une victoire à domicile pour Red Bull a prouvé la force du partenariat. Cela n’a peut-être pas semblé le cas en apparence : McLaren-Renault a battu Toro Rosso-Honda de 62 points à 33 en 2018. Mais Red Bull a vu ce que son équipe junior pouvait accomplir. avec un moteur adapté à leur voiture au lieu d’un client Renault, et a fait l’appel audacieux de se joindre à eux en utilisant un groupe motopropulseur qui n’avait pas donné un seul podium en quatre ans.

Cela a changé rapidement. Max Verstappen a pris la troisième place lors de l’ouverture de la saison 2019 en Australie. De meilleures choses ont rapidement suivi. La première victoire du retour de Honda a eu lieu lors de la course à domicile de Red Bull, Verstappen a franchi la ligne d’arrivée en premier en Autriche. Bien que Mercedes soit restée dominante et que Ferrari ait remporté la deuxième place avec près de 100 points de Red Bull, avec Honda, ils ont marqué 417 points contre 145 pour McLaren, dont trois victoires.

Red Bull et Toro Rosso ont dûment prolongé leurs accords pour utiliser les moteurs Honda, mais seulement pour une seule saison. La raison est apparue l’année suivante.

En 2020, Honda est devenu le premier constructeur de l’ère hybride à propulser deux équipes distinctes vers la victoire avec la victoire de Pierre Gasly à Monza, ainsi que deux autres avec Red Bull. Mais cela n’a pas suffi aux grands patrons de Honda pour justifier les dépenses d’un projet de F1. En octobre, Honda a annoncé son départ fin 2021.

Il avait promis à l’époque de se concentrer pleinement sur sa dernière saison. Il a donné suite à cette affirmation, dans la mesure où Verstappen et Red Bull sont restés prétendants dans les deux combats de championnat jusqu’à la ronde finale.

Verstappen a décroché le titre dans le dernier tour à Abu Dhabi. Des gains de performances significatifs ont été obtenus grâce en partie à la division des moteurs à réaction de Honda. Leur fiabilité s’est également beaucoup améliorée : au cours de la dernière année de Honda, Red Bull et AlphaTauri n’ont pris des pénalités que pour les dommages causés par l’accident, plutôt que pour les défaillances techniques, tandis que les voitures concurrentes à moteur Mercedes ont lutté contre la dégradation des performances de leurs moteurs à combustion interne. Verstappen et son coéquipier Sergio Perez ont remporté 11 victoires et 12 autres podiums, avec une autre place parmi les trois premiers pour Gasly.

Et, dans des circonstances extraordinaires, un titre qui leur était hors de portée à presque tous les tours de la course est finalement revenu à Verstappen, Red Bull et Honda dans le dernier tour.

Après la douleur de leurs premières années dans le sport et la pression de savoir qu’ils avaient une dernière chance de remporter un titre avant de partir, le premier triomphe de Honda au championnat depuis 30 ans a été un moment émouvant.

« Toute l’émotion est sortie de tout le monde », a déclaré Verstappen. « C’est une vraie histoire de ‘ne jamais abandonner’ et de ‘continuer à pousser’ parce que c’était, bien sûr, une situation très difficile pour eux à l’époque. »

Red Bull a donné à Honda la confiance en soi dont ils avaient besoin pour réussir leur projet de F1, a déclaré Verstappen. « Tout le monde dans l’équipe leur a dit que nous pouvions le faire ensemble. Il suffit d’y croire et c’est ce qu’ils ont fait.

« Heureusement, bien sûr, il y avait beaucoup d’investissements impliqués, mais c’est normal en Formule 1, vous devez le faire. Et bien sûr, remporter ensuite le championnat tous ensemble, également lors de leur dernière course en tant que membre à part entière de l’équipe, était insensé.

« Tout est ressorti dans les émotions. »

