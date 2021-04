Le chemin progressif de Biden à travers l’Afghanistan ⋆ .

Il y avait beaucoup à faire dans la campagne 2020 sur la promesse de Joe Biden d’être le président le plus progressiste depuis Franklin Delano Roosevelt. La plupart de ces commentaires étaient centrés sur ses programmes nationaux, mais des discussions ont été faites sur la politique étrangère – en particulier les promesses de rejoindre les accords de Paris sur le climat, de renouveler le traité START de contrôle des armements nucléaires avec la Russie et de rentrer dans l’accord nucléaire avec l’Iran.

Alors que les États-Unis reprendront leur participation aux accords de Paris sur le climat, la plupart des climatologues estiment que les accords de Paris ne sont pas suffisants pour atténuer suffisamment le changement climatique. Le président Biden a renouvelé l’accord START, mais tout engagement en faveur du désarmement nucléaire est démenti par sa poursuite d’une accumulation d’armes nucléaires américaines de 1,5 billion de dollars et d’une rhétorique et d’actions belliqueuses envers la Chine et la Russie – y compris la construction de nouvelles bases de missiles américains capables de dix minutes de vol des villes chinoises et russes. L’approche résolument hostile de l’équipe Biden envers la reprise des négociations avec l’Iran – une approche qui a reçu les applaudissements de Jared Kushner – ainsi que les frappes aériennes contre les miliciens liés à l’Iran en Syrie, ne signale guère une transformation progressive de la politique américaine désastreuse dans le monde musulman.

Ce sont de véritables déceptions pour ceux d’entre nous qui ont vécu et reconnaissent la poursuite de la politique étrangère américaine comme inepte, financièrement ruineuse, moralement en faillite et existentiellement dangereuse. Pour cela, il n’existe pas de plus grande blessure hémorragique pour les États-Unis dans le monde que l’interminable guerre mondiale contre le terrorisme. Ici, le président Biden a l’occasion non seulement de réaliser un changement progressif, mais de commencer une nouvelle ère de leadership américain qui accepte l’échec de la guerre américaine, expie l’orgueil impérial et dirige le monde de manière coopérative. Un tel leadership est nécessaire pour faire face à des menaces vraiment urgentes telles que les pandémies, le changement climatique et l’anéantissement nucléaire, et pour lutter contre les inégalités de masse, la pauvreté, la misogynie, la corruption et d’autres torts sociétaux qui dévastent et oppriment des milliards de personnes. Le président Biden peut commencer par l’Afghanistan.

La guerre en Afghanistan dure depuis plus de quarante ans. Pour près de la moitié de cela, les États-Unis ont eu des soldats au sol en Afghanistan, tuant et tués. Tout observateur objectif, c’est-à-dire toute personne sans lien d’héritage, de carrière ou d’argent avec la guerre ou l’industrie de la guerre, reconnaîtra que la campagne a non seulement échoué, mais qu’elle a été contre-productive. Considérez seulement deux faits démonstratifs: dans les années qui ont précédé l’invasion américaine en 2001, l’Afghanistan (et le Pakistan) abritaient quatre groupes terroristes internationaux. Maintenant, le Pentagone témoigne que le nombre de ces groupes terroristes est passé à vingt ou plus. De plus, lorsque les États-Unis ont envahi l’Afghanistan pour la première fois, al-Qaïda comptait environ 400 membres au total. Depuis, Al-Qaïda a engendré des succursales et des ramifications – y compris l’État islamique – dans des dizaines de pays, avec des adhésions totales de dizaines de milliers, et a parfois contrôlé des villes entières dans plusieurs pays.

Pendant ce temps, le peuple afghan a souffert d’un cauchemar inimaginable pour la plupart des Occidentaux. Les États-Unis ont versé des milliards de dollars et des milliers de vies dans la guerre en Afghanistan sans autre succès que les promotions de généraux et les bénéfices des compagnies d’armement. La perspective de gaspiller davantage de vies à la poursuite de cette guerre devrait rendre malade tout le monde, à l’exception de quelques privilégiés ayant des intérêts acquis – d’argent, d’héritage ou de carrière – dans le statu quo.

Le président Biden a annoncé que les forces américaines quitteraient l’Afghanistan avant le 20e anniversaire des attentats du 11 septembre. Les talibans ont déjà déclaré qu’ils n’entameraient pas de négociations car la date limite du 1er mai convenue par le président Trump pour retirer les forces américaines ne sera pas respectée. Cependant, une communication claire et transparente entre les États-Unis, l’Afghanistan et les talibans peut contribuer à atténuer cette violation. Les talibans recherchent l’assurance que les forces étrangères partiront et prendront sans aucun doute un retrait différé de plusieurs mois plutôt que de risquer une reprise de l’engagement militaire américain en Afghanistan qui serait le produit de nouvelles attaques des talibans contre les forces militaires étrangères et une dissolution de le processus de paix.

Une telle violence renouvelée ne servira que ceux qui bénéficient financièrement et politiquement de cette guerre. Si les combats américano-talibans recommencent, la violence ne fera que s’intensifier et entraîner des conséquences imprévisibles et imprévisibles. Si la guerre mondiale contre le terrorisme nous a appris quelque chose, c’est que l’ancien amorphisme de «la violence engendre la violence» reste vrai. Pour cette raison, le président Biden, indépendamment de ce qui se passera dans les prochains mois, doit rester déterminé à se retirer complètement. Cela obligera le gouvernement afghan à poursuivre les négociations, ce qui est nécessaire, tout en donnant aux talibans des raisons de continuer également. Le peuple afghan, après plus de 40 ans de guerre, a besoin et mérite ce processus de paix.

Le président Biden pourrait ne pas avoir une telle opportunité d’entamer le long processus de réduction des risques dans la politique étrangère américaine comme il le fait avec l’Afghanistan. Embrasser la paix, en particulier en dirigeant un groupe diversifié de nations, y compris la Russie, la Chine et l’Iran, en aidant le processus de paix afghan, peut être la première des nombreuses réalisations qu’il a à la Maison Blanche pour annuler la catastrophe militaire, apporter la réconciliation et la stabilité à brisé nations, et renforcent en fait la position de l’Amérique dans le monde. Maintenant, ce serait la marque d’un président progressiste.

Notre travail est autorisé sous une licence Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0. N’hésitez pas à republier et à partager largement.

_______

À propos de l’auteur

Matthew Hoh est membre des comités consultatifs d’Exposer les faits, Veterans For Peace et World Beyond War. En 2009, il a démissionné de son poste au Département d’État en Afghanistan pour protester contre l’escalade de la guerre en Afghanistan par l’administration Obama. Il était auparavant en Irak avec une équipe du département d’État et avec les Marines américains. Il est Senior Fellow au Center for International Policy.