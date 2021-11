Le chemin vers les retours 35X

La façon #1 de devenir riche… la perspective du marché à adopter pour les trouver… un nouveau service de recherche gratuit

Quelle est la meilleure façon de devenir obscènement riche ?

Je ne parle pas d’assez d’argent pour acheter une nouvelle voiture, ou même, disons, un manoir.

Je parle de richesse dynastique. Le genre qui change non seulement votre vie, mais celle de vos enfants, et de leurs enfants, et de leurs enfants…

Si vous pensez à quelque chose comme « investir dans une entreprise comme Amazon dès son introduction en bourse », ce n’est pas tout à fait ça.

Bien sûr, vous pourriez gagner beaucoup d’argent en faisant cela. Mais la meilleure façon d’amasser une richesse extraordinaire est d’être la personne derrière cette entreprise prospère. Pensez à Bezos, Musk, Gates, Buffett, Ellison, Zuckerberg, Page, Koch…

Les individus les plus riches du monde ne sont pas des stars de cinéma, des athlètes ou des musiciens de renommée mondiale – ce sont des propriétaires d’entreprise.

Prenez le rappeur, Jay-Z. Il est l’un des artistes les plus célèbres et les plus réussis de tous les temps. Mais ce n’est que lorsqu’il a créé un empire commercial comprenant un service de streaming musical, de l’alcool, de l’art, de l’immobilier et des participations dans d’autres sociétés, que sa valeur nette a dépassé le milliard de dollars.

En fin de compte, lorsqu’il s’agit de générer de l’argent qui change la vie, être un entrepreneur l’emporte sur tout.

« Merci, capitaine Obvious. Je suis au courant. Mais je n’ai pas l’idée, le temps ou les finances pour lancer la prochaine entreprise d’un milliard de dollars. Alors, et maintenant ?

Assez juste. Nous ne pouvons pas tous être la personne qui lance la prochaine Tesla.

Mais il s’avère que la deuxième meilleure façon de devenir incroyablement riche est d’investir aux côtés du fondateur de la prochaine Tesla quand il s’agit d’une petite entreprise privée.

Et grâce aux récents changements législatifs, c’est maintenant quelque chose que nous pouvons tous faire.

***L’extraordinaire génération de richesse de l’investissement privé

L’été dernier, le Digest a présenté une série d’entretiens avec l’investisseur privé Cody Shirk.

Cody est un investisseur de 35 ans qui vient de modestes débuts. Pourtant, il dirige maintenant un groupe d’investissement privé, ayant conclu des transactions partout dans le monde.

Il a également une liste croissante de plus de 1000% de gagnants en capital-risque à son actif – et gardez à l’esprit qu’ils n’ont pas eu besoin de décennies pour se développer. En fait, l’un des plus récents gagnants 35X de Cody a pris moins d’un an.

Nous sommes ravis d’annoncer que Cody a officiellement rejoint notre équipe d’analystes experts InvestorPlace. Il écrit une publication gratuite intitulée le Recueil de capital-risque.

Dans ce document, Cody partage des trucs et astuces pour l’investissement privé… les tendances qu’il suit… même les transactions qui attirent son attention. Cody’s Digest est un excellent moyen de prendre le pouls du monde du capital-risque.

De plus, lorsque vous vous inscrivez à Recueil de capital-risque, vous obtiendrez le rapport gratuit de Cody « Top 3 des investissements de sociétés privées pour 2022. » Comme leur nom l’indique, cet article de recherche détaille trois recommandations spécifiques d’accords privés qui pourraient devenir d’énormes sociétés cotées en bourse… mettant une énorme liasse d’argent dans votre poche.

Le service et ce rapport spécial sont gratuits. Cliquez simplement ici pour vous inscrire.

***Aujourd’hui, commençons votre formation en investissement privé

Pour ce faire, nous examinerons les opportunités de capital-risque du point de vue de Cody. C’est un objectif unique qui l’aide à identifier les multi-ensacheuses potentielles.

L’exemple que Cody est sur le point de mettre en évidence se concentre sur la tendance croissante des thérapies psychédéliques.

Maintenant, si votre réaction est négative, Cody serait ravi. C’est parce que, comme vous êtes sur le point de le lire, c’est la preuve que les plus gros gains sont encore à venir.

De Cody :

J’ai personnellement investi dans plus de 20 entreprises privées, fondé deux de mes propres sociétés et investi dans deux fonds de capital-risque distincts, tous axés sur le développement et la diffusion de thérapies psychédéliques au grand public. Dire que je crois que les médicaments psychédéliques seront importants à l’avenir est un euphémisme. Ce marché se prépare à ressembler au marché du cannabis. J’ai essentiellement pris mon capital liquide et l’ai réparti dans l’environnement psychédélique des startups. Mieux encore, j’ai déjà eu plusieurs sorties d’investissements, ce qui a entraîné d’énormes bénéfices – dont l’un m’a rapporté un rendement de 35X et plusieurs autres qui sont compris entre 5X et 10X. J’ai pris la majorité de ces bénéfices et les ai réinvestis dans l’écosystème psychédélique. En ce moment, ma stratégie semble brillante. Les entreprises dans lesquelles j’ai investi et qui avaient des valorisations de plusieurs dizaines de millions de dollars se négocient maintenant sur les bourses publiques avec des capitalisations boursières de plus d’un milliard de dollars. Mais il y a quelques années, cette stratégie ne semblait pas si brillante. Lorsque j’ai commencé à écrire sur l’investissement dans les psychédéliques en 2019, peu de temps après avoir commencé à investir dans l’espace, j’ai reçu des dizaines d’e-mails me disant que j’étais fou – et qu’investir dans des « drogues illégales » était « l’un des investissements les plus stupides que l’on puisse faire. Fabriquer. » Bien sûr, je connaissais l’autre côté de l’histoire.

***Comment l’évolution de l’opinion publique crée des opportunités d’investissement massives

Cody explique comment de plus en plus de données scientifiques suggèrent que les « drogues illégales » ont des applications incroyables pour de nombreux problèmes de santé mentale.

Il souligne qu’au cours des dernières années seulement, les médecins les ont utilisés pour traiter avec succès – et, dans certains cas, guérir – l’anxiété, la dépression et la toxicomanie chez des milliers de personnes.

Retour à Cody :

Considérez maintenant que plus d’un milliard de personnes sur Terre souffrent de maladie mentale à un moment donné de leur vie. Cela, pour moi, rend cette opportunité d’investissement incroyablement évidente. Mais c’est à cela que ressemble chaque tendance au début : « fou », « stupide », « irréaliste »… et ce sont quelques-uns des mots les plus agréables que les gens utilisent.

***Ce que nous voyons avec les psychédéliques suit une progression familière

L’opinion va de la confusion ou de l’indignation pure et simple à une prise de conscience naissante, à une acceptation sociétale plus large, à la normalité dominante.

Prenez le début des années 90, lorsque les animateurs de talk-shows et les journalistes de télévision ont tenté d’expliquer Internet.

Ils n’avaient aucune idée de la façon de le décrire et n’avaient aucune conscience de son importance à l’avenir.

Il en va de même pour les smartphones, les crypto-monnaies, l’intelligence artificielle, les véhicules automatisés, etc.

Ou la marijuana – comparez l’opinion publique sur la marijuana dans les années 1950 à celle d’aujourd’hui. La différence est profonde.

Retour à Cody :

C’est dans la nature humaine de résister au changement… d’ignorer les technologies perturbatrices… et de rater d’énormes opportunités de profit. En tant qu’investisseur privé, vous devez accepter le changement. Vous devez être à l’affût des nouvelles tendances qui transformeront le monde. Le plus difficile, c’est d’avoir la conviction d’aller jusqu’au bout de ces investissements alors que tout le monde autour de vous vous dit que vous êtes fou. Mais c’est ainsi que de nombreuses personnes qui réussissent deviennent riches. Ils recherchent des opportunités originales… En tant qu’investisseur privé, si vous pouvez repérer les tendances tôt, vous devez avoir le courage d’agir. Lorsque des tendances qui changent la donne commencent, il n’y a généralement qu’une poignée d’entreprises qui ciblent cette innovation. Cela signifie que vous n’avez qu’à investir dans une poignée d’entre eux pour vous exposer à un potentiel de hausse incroyable.

*** Un aperçu rapide de cet « incroyable potentiel de hausse »

Plus tôt, Cody a noté que l’un de ses investissements récents lui avait rapporté un rendement de 35 fois. Cela transforme 10 000 $ en 350 000 $.

Mais appelons ce retour inhabituel. Si nous prenons les rendements « moyens » du capital-risque et les comparons aux rendements « moyens » du marché boursier, que trouvons-nous ?

Cody a récemment publié les chiffres. Voici les entrées…

Un portefeuille de départ de seulement 5 000 $ L’argent se compose du rendement annuel moyen sur 100 ans du S&P d’environ 10 % Vous ajoutez 1 200 $ de nouveau capital d’investissement chaque année (100 $ par mois) Votre période d’investissement est de 20 ans

Dans ces conditions, vos 5 000 $ initiaux vaudront 102 249 $ dans 20 ans.

Super retour !

Mais qu’en est-il des rendements lors de l’application de chiffres de style capital-risque ?

Dans ce cas, tout ce que nous changerons à nos entrées est le rendement annuel moyen. Selon le National Bureau of Economic Research, le rendement annuel du capital-risque atteint 14,8%.

Après avoir calculé les chiffres, cet investissement initial de 5 000 $ atteint 199 290 $ après 20 ans.

Fondamentalement, l’approche du capital-risque a doublé le rendement des actions.

Mieux encore, être un investisseur en capital-risque n’est pas plus difficile qu’être un investisseur en actions.

Retour à Cody sur ce point :

Tant que vous restez discipliné, investir dans des entreprises privées n’est pas plus de travail que d’investir dans des entreprises publiques. En fait, je dirais que cela pourrait être un peu moins de travail. Avec les investissements privés, tout ce que vous avez à faire est votre recherche initiale. Une fois votre investissement effectué, vous n’attendez plus qu’un événement de liquidité. Vous n’avez pas besoin de continuer à vérifier le cours de l’action et de vous stresser à cause des fluctuations quotidiennes. Donc, si investir dans des entreprises privées représente la même quantité de travail que dans des entreprises publiques – et que les entreprises privées offrent un rendement supérieur – alors il est évident dans quelle catégorie d’investissement vous devriez investir pour vos enfants… Ou vous-même !

Nous courons longtemps, nous allons donc conclure ici. Mais je vous encourage fortement à vous inscrire à la newsletter gratuite de Cody, surtout si vous êtes nouveau dans le monde de l’investissement privé. C’est un excellent moyen de découvrir ce coin passionnant du marché sans aucune condition.

Nous sommes impatients de vous apporter plus de Cody ici dans le Digest.

