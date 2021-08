Le chercheur d’Ethereum Justin Drake sur London Hard Fork et comment l’éther se rapproche de devenir de l’argent ultra-sonore ZyCrypto ⋆ Crypto new media

in

Le récent hard fork majeur qui a mis en œuvre la proposition d’amélioration d’Ethereum EIP-1559 modifie de manière assez significative la politique monétaire de la crypto-monnaie, a affirmé Justin Drake.

Le chercheur de la Fondation Ethereum a expliqué cette semaine ce que l’ensemble de la mise à niveau signifiait pour le développement et la croissance de l’actif alors qu’il se dirige maintenant vers l’argent des ultrasons.

Plus besoin de trop payer/sous-payer pour les frais de gaz

Auparavant, Ethereum posait un problème aux utilisateurs car ils sous-payaient ou finissaient par payer trop cher pour les frais de gaz, ce qui faisait que leur transaction n’était pas incluse dans la chaîne ou prenait plus de temps à être incluse. Il a révélé que l’EIP-1559 était destiné à résoudre ce problème en déclarant que les utilisateurs sauraient 99% du temps quels frais payer et qu’une fois payés, ils seraient instantanément inclus dans la chaîne.

EIP-1559 réduit considérablement la valeur qui peut être extraite par les mineurs ou les validateurs en brûlant certains des frais de transaction qui seraient autrement potentiellement utilisés comme carburant pour les réorganisations.

Il a également noté qu’ils ne voulaient pas payer trop cher pour la sécurité, ce qui était une grande déception pour la politique monétaire d’Ethereum. Carburant utilisé pour le moteur de consensus qui est ; POW ou POS est alimenté par les frais d’émission et de transaction. L’équipe avait donc défini l’émission comme étant suffisamment importante pour qu’elle suffise à elle seule à sécuriser la blockchain, ce qui signifie que tout ce qui dépasse l’émission dépasse les dépenses de sécurité.

“L’idée ici est qu’au lieu de dépenser trop pour la sécurité, détruisons l’Eth, réduisant ainsi l’offre, renforçant essentiellement les propriétés monétaires de l’ETH”, a-t-il déclaré.

Nous nous concentrons sur l’efficacité économique et la sécurité

Le spécialiste de la blockchain a révélé que l’équipe essayait d’atteindre deux objectifs principaux ; sécurité garantie et efficacité économique. Ils utiliseraient l’émission qu’il a décrite comme la meilleure forme de carburant ou de sécurité, car elle est 100% prévisible, non volatile et, contrairement aux frais de transaction, elle ne peut pas être volée.

Une fois cet objectif atteint, la prochaine étape principale consisterait à atteindre l’efficacité économique en capturant la valeur de l’utilité transactionnelle de l’ETH en termes de frais de transaction, ce qui se fait par la combustion des frais de transaction déclenchant une déflation sur l’offre d’ETH, réduisant ainsi le montant total d’ETH en circulation, ce qui limiterait grandement le gaspillage.

Ethereum a atteint un statut de prime monétaire

Le qualifier de «candidat à l’argent» ETH atteignait rapidement un statut de prime monétaire, ce qui signifie qu’il avait une valeur au-delà de sa valeur utilitaire brute contrairement à d’autres formes de normes monétaires, ce qui lui a valu la description d’«argent à ultrasons».

« Les mots « argent sain » viennent de l’argent et de l’or. Dans la monnaie fiduciaire, nous avons une entité centrale qui pourrait arbitrairement déprécier (gonfler l’offre) la monnaie. Avec de l’argent à base de métal, vous avez cette idée d’un approvisionnement plafonné qui est très puissant parce que vous protégez contre l’avilissement. L’argent des ultrasons fait passer cette idée sans avilissement au niveau supérieur. Donc, non seulement cela empêche la dépréciation, mais cela permet également de rebaser l’argent en se renforçant au fil du temps, car non seulement nous avons un plafond d’offre, mais nous avons également une offre décroissante au fil du temps », a-t-il ajouté.