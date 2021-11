Le cheval de fer continue de se battre

Quand vous le regardez, il semble n’avoir rien à impressionner, même son ton flegmatique diminue toute intensité quant à la façon dont il peut être décisif dans la surface et cela le rend plus grand.

À 44 ans, Raúl Valdés continue de faire croire qu’il est très facile de grimper sur le monticule pour lancer pendant cinq ou six et jusqu’à sept manches. Et je dis facile parce qu’il le fait bien, avec un mélange de breakers puissants et d’une balle rapide tremblante, qui contraste parfaitement, donc le gaucher cubain continue de marcher à travers les terrains de baseball.

À ce stade, nous pourrions dire que s’il y a un symbole de courage et d’amour pour le jeu dans LIDOM jusqu’à présent ce siècle, c’est Raúl, comme il l’a montré depuis ses débuts dans ces matchs en 2003.

Le créole a déjà fait ses débuts avec son équipe, les Toros del Este, et malgré la défaite, il a réussi à lancer six bonnes manches avec cinq retraits au bâton inclus.

C’était la meilleure façon de commencer la saison pour Valdés, qui aspire cette année à atteindre le chiffre rond des 50 succès dans le tournoi d’hiver dominicain, pour lequel il n’a besoin que de deux victoires.

Tout n’est qu’une question de temps car la mentalité gagnante de l’Antillais le mènera sur le chemin du triomphe et ce sera sans aucun doute une récompense bien méritée pour tant de prestation, au-delà de la symbolique représentée par les 50 matchs gagnés.

Pour l’instant, il est temps de continuer à profiter de chaque sortie de Raúl Valdés et de le remercier de l’avoir là, immortalisant sa légende pour la fierté de millions de personnes.