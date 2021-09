Le cheval de la reine célèbre la victoire, faisant de 2021 l’une des années les plus réussies | Royale | Nouvelles

Le cheval du monarque, Fresh Fancy, a remporté sa course à Kempton Park, faisant de cette année la saison de course la plus réussie de la famille royale depuis longtemps. Suite à la victoire de Fresh Fancy lundi, Sa Majesté a atteint 30 victoires cette saison de courses de plat.

Les courses de plat se déroulent normalement de mars au début de l’hiver, la réunion de novembre de Doncaster étant traditionnellement considérée comme la clôture.

Cela signifie que la reine a encore plus d’occasions de battre son record personnel pour le plus grand nombre de victoires au cours d’une saison au cours des prochaines semaines.

La reine a également remporté deux victoires dans les sauts, ce qui porte son total à 32.

Sa séquence de chance la plus récente remonte à 2019, lorsque le monarque a remporté 29 victoires.

Le derby est l’une des courses de plat les plus prestigieuses et, alors que la reine a eu une longue carrière de course, la première place lui a échappé.

Les chevaux de Sa Majesté ont terminé deuxième, troisième et cinquième dans la célèbre course des années précédentes, mais il y a de l’espoir que Reach For The Moon puisse remporter le premier prix.

Sa mère appartient également à la reine et a remporté des courses il y a dix ans, mais s’est depuis retirée des compétitions.

La reine a remporté plus de 1 600 courses sur les chevaux qu’elle possède, défendant tous les classiques britanniques à l’exception du Derby.

Le monarque a également remporté une classique française – le Prix de Diane en 1974.