Le cheval de Troie Bizarro continue de faire des victimes, c’est ainsi qu’il gagne votre confiance | La technologie

Parfois, il est difficile de détecter certains chevaux de Troie et celui connu sous le nom de Bizarro pose une multitude de problèmes aux banques.

Lorsqu’il s’agit de localiser lorsqu’ils tentent de voler nos données personnelles ou bancaires, de nombreux doutes peuvent survenir. Vous n’êtes pas obligé de les envoyer par SMS ou par e-mail, mais parfois ce n’est pas aussi simple que cela pour détecter les chevaux de Troie et l’un des derniers concerne plus de 70 banques et leurs clients.

Kaspersky a signalé que le cheval de Troie développé au Brésil se développe rapidement sur le continent européen et il est très efficace grâce à l’ingénierie sociale qu’il utilise. Cela se propage à travers les fichiers ZIP dans les e-mails qui contiennent des exploits pour Microsoft Installer, mais sa stratégie fait que ses victimes sont nombreuses.

Participez à l’envoi d’e-mails en vous faisant passer pour des banques. Ils informent que le site internet de cette banque a été bloqué et qu’ils doivent installer une mise à jour de sécurité pour gérer vos comptes comme jusqu’à présent, il suffit d’appuyer sur un bouton pour le faire.

Si vous avez peu d’espace et que vous voulez un ordinateur pour travailler ou étudier, ces mini PC sont parfaits et ils sont tous livrés avec Windows 10 préinstallé.

Une fois que le bouton a été cliqué, il est notifié qu’il va démarrer simuler certaines transactions pour vérifier que tout fonctionne parfaitement et que l’équipement n’est pas utilisé tant que le processus de mise à jour n’est pas terminé, à moins que le programme ne le demande.

Pendant le processus, vous voyez des images comme celle-ci qui ont été partagées dans Kaspersky avec lequel il est donner la vérité au processus exécuté par le cheval de Troie.

Alors, il demande au victimes d’utiliser leurs authentifications en deux étapes pour terminer avec le processus. Après avoir posé des questions sur le système qu’ils utilisent, comme un mobile Android, le cheval de Troie génère un code QR qui servira à voler les coordonnées bancaires et à pouvoir les utiliser rapidement.

Comme tu peux le voir, C’est un cheval de Troie très bien pensé avec lequel il a essayé de transmettre le plus de confiance possible à l’utilisateur. afin de voler vos coordonnées bancaires. Si vous recevez un message similaire, ne vous laissez pas séduire. Mais si vous avez des questions, vous savez déjà que vous aurez toujours le service téléphonique de la banque pour vous demander si c’est vrai ou non.