Le “cheval fou” Leclerc insiste sur le fait que l’accord avec Ferrari n’est “pas un risque”

Charles Leclerc a déclaré que sa décision de signer un accord à long terme avec Ferrari n’était “pas un risque”, car il pense qu’ils reviendront à l’extrémité de la grille.

Leclerc a rejoint Ferrari en 2019, remportant les grands prix de Belgique et d’Italie.

Mais comme le moteur de Ferrari a été remis en question par les rivaux de l’équipe, la FIA a pris des mesures pour s’assurer que les équipes n’avaient pas altéré le débit de carburant ou la combustion d’huile. Ferrari a rapidement perdu le rythme.

Cela s’est poursuivi tout au long de la saison 2020 où l’équipe est restée sans victoire, tombant à la sixième place du championnat des constructeurs.

Et bien que cette année ait vu des signes de reprise, Ferrari est loin de la bataille pour le titre des constructeurs avec 122 points contre 286 pour Red Bull.

Avec Mercedes ayant potentiellement un siège disponible la saison prochaine et Red Bull n’ayant pas encore confirmé leur alignement 2022, cela a soulevé des questions quant à savoir si la décision de Leclerc d’engager son avenir avec Ferrari jusqu’à la fin de 2024 était la bonne.

Il est catégorique.

S’exprimant sur le podcast Beyond The Grid, il a déclaré : « J’ai signé avec Ferrari, donc je n’appelle pas cela un risque. Pour moi, c’était une opportunité incroyable.

« La première fois que j’ai su que j’allais devenir pilote Ferrari, je ne pouvais pas le croire. C’est un rêve pour moi.

«Pour moi, ce n’était pas un risque. Je signais depuis cinq ans avec l’équipe dont j’ai toujours rêvé.

“Oui, nous traversons des moments plus difficiles, mais cela ne fait que me motiver à pousser encore plus l’équipe pour essayer de la remettre à sa place.”

Il a ajouté: “Nous poussons comme des fous pour essayer de revenir à la victoire parce que c’est ce à quoi cette équipe a l’habitude de faire.”

Leclerc a également évoqué sa relation avec ses rivaux, tels que Lewis Hamilton, affirmant qu’il y avait beaucoup de respect parmi tous les pilotes sur la grille.

Lorsqu’on lui a demandé s’il avait remarqué un changement après ses victoires en 2019 dans l’attitude d’Hamilton à son égard, il a répondu : « Pas vraiment parce que je pense qu’en F1, nous avons un immense respect pour chaque pilote.

« C’est ça qui est sympa. Chaque fois qu’un jeune pilote arrive en F1, il a le respect de tous les autres pilotes et cela a toujours été le cas. »

Quant à savoir s’il a des similitudes avec le septuple champion du monde, Leclerc a déclaré qu’il était plus « fou » de la constance de Hamilton.

“Lewis est incroyablement, il est incroyablement cohérent”, a-t-il déclaré.

“Je suis parfois un peu plus un cheval fou, je vais pour le dépassement spécial et il est probablement un peu plus calme, il n’attend que ça, donc je dirais que nous avons probablement une approche un peu différente.”

