Le cheval ‘Jet Set’ abattu après une blessure grave en plein spectacle

01.08.2021 à 20:55 CEST

Le cheval ‘Jet Set’, qui était monté par Suisse Robin Gödel, ça aurait du être sacrifié après avoir séjourné boiteux avant droit lors de la visite sur le terrain à travers le Compétition complète d’équitation aux Jeux olympiques de Tokyoles organisateurs ont signalé.

L’équidé, de 14 ans, est devenu boiteux en sautant le obstacle 20 du parcours dans le circuit du circuit Bosque del Mar. Il a reçu des soins vétérinaires dans la même région. Il a été transféré dans une ambulance à cheval à la clinique de l’établissement, où des échographies ont révélé une déchirure irréparable des ligaments de la main droite, juste au-dessus du sabot.

“Pour des raisons humanitaires et avec l’accord des propriétaires et du cavalier suisse, la décision a été prise d’euthanasier le cheval“Il est précisé dans un communiqué officiel, dans lequel il est annoncé que, conformément aux règlements vétérinaires de la Fédération internationale, des échantillons ont été prélevés et une autopsie sera pratiquée.