Le chevalier vert a été projeté, voici ce que les gens disent du film fantastique d’A24

Tout le monde aime un bon film fantastique médiéval, non ? Le prochain blockbuster The Green Knight d’A24 n’est que cela. Du réalisateur David Lowery vient une version audacieuse de la légende arthurienne Sir Gawain and the Green Knight qui suit l’histoire de Sir Gawain (joué par Dev Patel), le neveu du roi Arthur, qui voyage pour affronter le Green Knight, une gigantesque créature ressemblant à un arbre. et testeur d’hommes. Avec Patel, le film présente Alicia Vikander, Joel Edgerton, Sarita Choudhury et Sean Harris.

La dernière bande-annonce de The Green Knight a fait tomber nos mâchoires, alors maintenant nous sommes encore plus excités de voir ce film. Nous n’avons plus beaucoup à attendre, car l’épopée fantastique sortira en salles le 30 juillet. L’embargo social a été levé et les critiques commencent à partager leurs réflexions sur les réseaux sociaux, alors regardons-les.