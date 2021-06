Le Chicago Fire et l’Union de Philadelphie se partagent les points et font match nul 3-3

27/06/2021 à 04h06 CEST

Le match qui s’est déroulé ce dimanche au Stade SeatGeek et qui a affronté le le feu de Chicago et à Union de Philadelphie il s’est terminé par une égalité à trois entre les deux prétendants. le le feu de Chicago a affronté le duel avec l’intention de récupérer son score au classement après avoir subi une défaite 0-1 lors du match précédent contre Cincinnati et jusqu’à présent, il était sur une séquence de trois défaites consécutives. De la part de l’équipe pensilvano, le Union de Philadelphie est venu de battre 1-0 à L’équipage de Colomb lors du dernier match joué. Après le match, l’équipe de l’Illinois s’est classée quatorzième, tandis que le Union de Philadelphie il est arrivé à la troisième place à la fin du duel.

Le match a bien commencé pour lui le feu de Chicago, qui a ouvert le score avec un but dans son propre but de Glesnes peu de temps après le début du match, en particulier à la deuxième minute. Cependant, l’équipe pensilvano a réagi et a égalisé le match grâce à un but de Sullivan à la minute 28. Après cela, une nouvelle occasion a permis d’augmenter le score du Union de Philadelphie, qui est revenu grâce à un but de Burke juste avant le coup de sifflet final, plus précisément à 45. Après cela, la première mi-temps s’est terminée sur un score de 1-2.

Après la pause est venu le but pour lui le feu de Chicago, qui a mis les tables avec un peu de Sekuli & cacute; à la 57e minute. Après un nouveau jeu augmenté le score de l’équipe de l’Illinois, qui a pris l’avantage dans la lumière en établissant le 3-2 grâce au succès devant le but par Pinède à la 67e minute. L’équipe pensilvan a fait match nul avec un but contre son camp de Sekuli & cacute;, complétant ainsi un doublé à la 79e minute, concluant le match avec un score de 3-3 à la lumière.

Les deux entraîneurs ont déplacé les bancs. L’entraîneur de la le feu de Chicago a donné accès à Frankowski Oui Offor pour Beri & cacute; Oui Stojanovi & cacute;, Pendant ce temps, il Union de Philadelphie a donné le feu vert à Mbaizo, Przyby & lstrok; ko Oui Gazdag pour Powell, Saints Oui Sullivan.

L’arbitre a sanctionné sept joueurs avec un carton jaune, trois pour les joueurs de l’Illinois et quatre pour les joueurs de l’Illinois. Union de Philadelphie. De la part des joueurs de la le feu de Chicago la carte est allée à Stojanovi & cacute;, Navarrais Oui Herbiers et de la part des joueurs pensilvanos pour Elliott, Saints, Wagner Oui Powell.

Après cette égalité en fin de match, le le feu de Chicago il a été placé à la quatorzième position du tableau avec cinq points. Pour sa part, Union de Philadelphie avec ce point, il a obtenu la troisième place avec 19 points, avec une position qualificative pour une place en séries éliminatoires pour le championnat à la fin du match.

Fiche techniqueLe feu de Chicago:Bobby Shuttleworth, Calvo, Pineda, Navarro, Sekuli & cacute;, Stojanovi & cacute; (Offor, min.63), Kappelhof, Herbers, Aliseda, Medrán et Beri & cacute; (Frankowski, min.63)Union de Philadelphie :Blake, Findlay, Glesnes, Wagner, Powell (Mbaizo, min.61), Elliott, Leon Flach, Sullivan (Gazdag, min.61), Jamiro Monteiro, Santos (Przyby & lstrok; ko, min.61) et BurkeStade:Stade SeatGeekButs:Glesnes (1-0, min. 2), Sullivan (1-1, min. 28), Burke (1-2, min. 45), Sekuli & cacute; (2-2, min. 57), Pineda (3-2, min. 67) et Sekuli & cacute; (3-3, min 79)